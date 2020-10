Descalificadora patada a Virgil van Dijk y temor por una lesión que podría dejarlo afuera de la Eurocopa del próximo año

La patada contra Van Dijk en Everton-Liverpool





La imagen era escalofriante. Virgil van Dijk con la vista puesta en la pelota y el arquero Jordan Pickford intentando con desesperación evitar la definición del defensor. El guardametas del Everton no midió sus fuerzas y terminó enganchando la pierna derecha del marcador central holandés entre su cuerpo. ¿El resultado? El hombre elegido como el mejor futbolista europeo del 2019 abandonó la cancha a los cinco minutos de partido y con síntomas de preocupación.

Las primeras informaciones surgidas en Inglaterra informan que el defensor de 29 años sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla y deberá pasar hasta ocho meses fuera de las canchas. El medio BeinSport, que dio a conocer este parte médico, asegura que la rotura es en el ligamento cruzado anterior, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales.

La acción fue anulada por fuera de juego, algo que fiscalizó el VAR por el margen fino que hubo a la hora de evaluar la posición de los jugadores del Liverpool al momento de partir el pase. La herramienta arbitral –que terminaría siendo foco del debate en el empate 2-2 entre Everton y Liverpool– decretó el offside por lo que el juez lógicamente no sancionó el penal.

“No está bien Virgil. Normalmente siempre juega con dolor, nunca se pierde un partido. No sé qué tan mal está, pero no se ve bien", advirtió en la conferencia de prensa el técnico alemán Jürgen Klopp sobre su referente, dando a entender que la lesión era de gravedad. “Fue un penal claro y luego levantaron la bandera por fuera de juego. Pensé que iban a mirar la falta, pero eso no sucedió”. Carlo Ancelotti, conductor del Everton, se refirió brevemente a lo sucedido: “Desafortunadamente, Van Dijk se lesionó. Espero que se recupere bien y pronto”.

El momento exacto en el que Pickford cruza a van Dijk

La jugada despierta especial preocupación en su país: temen que en caso de confirmarse la lesión, no pueda estar presente en la Eurocopa del próximo año ya que se especula que la recuperación podría demandar hasta ocho meses. El torneo que reúne a las selecciones europeas se disputará del 11 de junio al 11 de julio y el diario holandés De Telegraaf advierte que la lesión pone en “grave peligro” la participación del capitán en ese certamen.

Esta no fue la única acción violenta en este 2-2 entre Everton y Liverpool que tuvo los tantos de Michael Kane y Dominic Calvert-Lewin para el local y Sadio Mané y Mohamed Salah para el local. Cuando faltaban apenas tres minutos para el cierre del encuentro, el brasileño Richarlison le pegó una patada descalificadora a Thiago Alcantara y vio la tarjeta roja. El mediocampista español también estaría lesionado: “Thiago me dice que en la situación de la tarjeta roja a Richarlison cree que se lesionó”, adelantó Klopp en declaraciones que replicó The Guardian.

El líder del Liverpool expresó su disconformidad con lo ocurrido con el VAR en la última jugada que hubiese significado el triunfo de su equipo: “Soy un verdadero seguidor del VAR pero en la única imagen que vi no hay fuera de juego. Desde entonces he tenido 10 entrevistas y todos me dicen que no fue un fuera de juego y eso no me levanta el ánimo”.

La brutal patada a Thiago Alcantara

