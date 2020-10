Qué dijo LeBron James sobre las comparaciones con Jordan sobre quién es mejor jugador y habló sobre su forma de liderazgo

LeBron James habló de las comparaciones con Michael Jordan





LeBron lo hizo. Después de haber ganado sus primeros dos campeonatos de la NBA en Miami y de hacer historia en su regreso a Cleveland para lograr el primer título de la historia en los Cavaliers, James se mudó a Los Ángeles con el mandato de devolver a los Lakers a lo más alto de la liga. Y lo consiguió. En una temporada eterna, que duró casi un año calendario y que se definió en la burbuja sanitaria que la organización armó en Disney, los de púrpura y dorado le ganaron las finales al Heat para consagrarse en Orlando.

Como había sucedido en sus anteriores tres títulos, LeBron fue elegido el Jugador Más Valioso de las finales de la NBA. Con su cuarto trofeo Bill Russell en sus manos, galardón que lleva el nombre del recordado basquetbolista de los Boston Celtics, la estrella de los Lakers volvió a estar en el centro de la escena y se reavivaron las comparaciones con Michael Jordan sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos en el básquet estadounidense.

¿Qué dijo LeBron cuando le preguntaron sobre el mano a mano con el que fue el ídolo de su infancia? “Ustedes saben lo mucho que amo a Michael Jordan, yo uso el número 23 por él, cuando tuve mi primer par de Air Jordan estaba… Ustedes no pueden decirme nada. No hay nada que debatir, olvídenlo”, contestó James ante la consulta de la periodista Rachel Nichols en un especial para el programa The Jump, de la cadena ESPN.

Al mismo tiempo, aprovechó para remarcar que él no se encarga de cuestionar o debatir, sino que es la prensa la que lo pone a él y a Jordan en un frente a frente por el trono del mejor de todos los tiempos. “Habrá debates, y así debería ser, pero nosotros lo llamamos conversaciones de barbería... espero hacer lo suficiente para que, pase lo que pase, la gente me respete”, dijo el hombre que terminó las finales de la NBA con un promedio de 29.8 puntos, 11.8 rebotes, 8.5 asistencias y poco más de 1 robo por juego en 39 minutos en cancha.

LeBron James versus Michael Jordan (Infobae)

“En mi opinión, tengo una manera de jugar, liderar, retar a mis compañeros y retarme a mí mismo. Lo más importante, al final de mi carrera, es poder haber enorgullecido a muchas personas por mi manera de encarar el juego”, analizó LeBron sobre su liderazgo en un equipo que además contó con enorme aporte de otra superestrella de la liga como Anthony Davis.

“Al final, siempre habrá gente que me falta al respeto, incluso en este punto de mi trayectoria, y continuarán haciéndolo mientras juegue. Eso me motiva, así que gracias, pero al final lo que me importa es que mis compañeros estén orgullosos”, dijo James.

En plena conversación entre LeBron y la otra figura de los Lakers, la periodista aprovechó que Davis es oriundo de la ciudad de Chicago para consultarle quién es para él el jugador más destacado de la historia de la NBA. “Él es distinto”, contestó el número 3 de LA. Y agregó: “Es un debate difícil, hay que hablar de hechos y él ha construido su caso con este título”.

LeBron con el trofeo al MVP de las finales de la NBA (EFE/Erik S Lesser)

A sus 35 años, la versión de LeBron James parece ser mejor según pasan las temporadas. Ya dominador de casi todas las estadísticas de los playoffs, la carrera de James buscará un nuevo desafío la próxima campaña. Y uno de esos objetivos será, con seguridad, buscar un nuevo título para quedar a un paso de los seis que ganó Jordan con la camiseta de los Bulls.

MÁS SOBE ESTE TEMA:

Lakers, en la cima junto a Celtics: así quedó la tabla histórica de campeones de la NBA

Su padre lo abandonó, su padrastro fue preso, tuvo una vida nómade y el deporte lo salvó: el duro camino de Lebron James hasta transformarse en leyenda