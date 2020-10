Con Neymar buscando una impactante marca, Brasil visitará a Perú en una remake de la pasada final de la Copa América: hora, TV y formaciones

Perú recibe a Brasil, en el marco de la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 siguen su curso con el inicio de la segunda jornada. En uno de los últimos partidos del día, se verán las caras los finalistas de la pasada Copa América 2019. En el estadio Nacional de Lima, Perú buscará venganza ante un entonado Brasil. Desde las 21 (hora de Argentina), por TyC Sports. El árbitro será el chileno Julio Bascuñan.

El conjunto incaico, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, comenzó su camino en este certamen con una igualdad 2 a 2 ante Paraguay en Asunción. Una de las principales figuras fue el futbolista del Al-Hilal FC de Arabia Saudita André Carrillo, autor de los dos goles de su equipo.

“Nosotros no presupuestamos perder con nadie. Creo en ganar. Es lo único en que creo. Después en un partido pueden pasar muchas cosas. Lo que no puede faltar es la entrega del equipo”, recalcó en conferencia el entrenador local, quien no podrá contar para este juego con Raúl Ruidíaz y Alex Valera, quienes tienen coronavirus. Vale mencionar que el Tigre tampoco tiene a disposición a Paolo Guerrero -su principal figura, por una rotura de ligamento cruzado, y lo más seguro es que tampoco tendrá acción Christian Cuevas, por una molestia física que padeció ante los guaraníes.

En contrapartida, podría regresar el experimentado Jefferson Farfán, que se perdió el primer juego por una sobrecarga muscular. Ingresaría por Ruidíaz.

La visita, que viene de golear sin problemas en San Pablo a Bolivia por 5 a 0 (Marquinhos, Firmino -en dos ocasiones-, Carrasco -en contra- y Coutinho, los autores de los goles), apuesta al misterio. “Tengo el equipo, pero no quiero decirlo. Los jugadores ya lo saben desde ayer. La base permanece, las ideas permanecen, pero no quiero dar munición a Gareca. Cambias una característica del jugador y ya trae una adversidad”, comentó Tire en la previa.

“La actuación individual de Brasil contra Bolivia fue superior a las expectativas (...) ahora el desafío es distinto, contra un equipo de nivel técnico superior, físico superior y un desafío para nosotros: buscar repetir un padrón. Quizás no con la misma fuerza técnica. Enfrentaremos a un adversario más fuerte en circunstancias más fuertes”, advirtió el estratega brasileño.

Neymar busca convertirse en el segundo máximo goleador histórico de la Selección de Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli/Pool)

Neymar, la gran figura de Brasil, está a un tanto de alcanzar a Ronaldo (62 goles) y convertirse en el segundo mayor goleador en la historia de su selección. Según Tite, esto no le impedirá al punta del PSG ser solidario con sus compañeros dentro del campo: “Estoy seguro que si aparece otro en condiciones mejores, le pasará la pelota. Objetivos individuales, cuando agregan al equipo, son buenos. No es pecado superar la marca de Ronaldo. Dentro del espíritu solidario del equipo esto es bueno, es más significativo”, esbozó.

El delantero de 28 años tiene como principal objetivo alcanzar a Pelé, que mira a todos desde arriba con 77 goles.

Vale destacar que pese la propuesta del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que se jugara con una concurrencia limitada, no habrá público en el estadio por disposición del Gobierno peruano.

El próximo partido de Perú por Eliminatorias será el 11 de noviembre, visitando a Chile; mientras que Brasil, el mismo día, recibirá a Venezuela.

Probables formaciones:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco; Renato Tapia; André Carrillo, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún y Christian Cueva o Christofer Gonzales; Jefferson Farfán. DT: Ricardo Gareca.

Brasil: Weverton; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos y Renan Lodi; Philippe Coutinho, Casemiro y Douglas Luiz; Everton, Roberto Firmino y Neymar. DT: Tité.

Estadio: Nacional de Lima

Árbitro: Julio Bascuñán (Chile)

Hora: 21

Televisación: TyC Sports

Tabla de posiciones: