Emocionante dedicatoria de Nadia Podoroska tras su victoria en Roland Garros: “Aprovecho esta ocasión porque nunca se sabe cuándo será la última”

Las emotivas palabras de Nadia Podoroska tras clasificar a semifinales de Roland Garros

“Aprovecho esta ocasión porque nunca se sabe cuándo será la última...”. En el momento de mayor felicidad de su carrera, la argentina Nadia Podoroska no se olvidó de aquellos que estuvieron a su lado en los primeros momentos. En especial, la tenista de 23 años le dedicó el triunfo en cuartos de final a un hombre que estuvo cerca de ella cuando inició la carrera y hoy pasa un momento delicado.

“Hay una persona muy cercana a mí, por una de las cuales estoy hoy parada aquí. Quien me apoyó durante mis comienzos en mi carrera. Hoy está pasando un muy mal momento. No sé si me está pudiendo ver jugar, pero aprovecho esto para agradecerle. Sin él hoy no estaría acá”, dijo la jugadora rosarina. Según pudo sabe Infobae, el mensaje fue dirigido a un hombre de su círculo íntimo que estuvo a su lado durante los primeros pasos como tenista.

Parada por primera vez en el medio del court central Philippe-Chartier, la joven promesa del tenis nacional tuvo un gesto para aquellos que la acompañaron en el día a día, pero también para sus compatriotas en medio de la pandemia por coronavirus que azota al mundo. “Sé que hay mucha gente en Argentina viendo mis partidos. Siguiéndome. Es mucho el apoyo que estoy recibiendo. Quisiera agradecerles enormemente. Para mí es muy, muy importante. En Argentina están pasando un momento difícil por la pandemia. Para mí es un honor poder darles esta alegría. Ojalá sigamos así”, deseó.

La rosarina de 23 años también se acordó de sus compatriotas (Foto: Shutterstock)

Podoroska logró uno de los grandes golpes del torneo francés al imponerse sobre la ucraniana Elina Svitolina, 5ª del ranking WTA y 3ª pre clasificada para este importante certamen. En poco más de una hora, se impuso por 6-2 y 6-4.

El pases a las semifinales del Grand Slam –la primera argentina en esta instancia desde que lo alcanzara en 2004 Paola Suárez– le aseguró dar un salto de casi 100 puestos en el ranking mundial: la actual 131° del mundo quedará cerca del Top 40 independientemente de su resultado en la próxima fase.

Sin embargo, otro de los cambios drásticos que vivirá por su brillante actuación será económico: ya sumó más plata en Roland Garros que toda la que logró en su carrera como tenista profesional. El boleto a semifinales le aseguró a su bolsillo una suma de 425.250 euros, muy superior a los 301.547 dólares que acumuló en toda su trayectoria según las cifras que brindó la WTA en su sitio web.

Antes de dejar su mensaje en español, Nadia había respondido brevemente en inglés: “Es un poco difícil hablar ahora después del partido, mi inglés no es tan bueno, pero gracias a todos por el apoyo, estoy muy, muy feliz. Hicimos un muy buen trabajo con mis entrenadores durante la cuarentena, creo que por eso estoy aquí hoy”, expresó.

Uno de los mensajes más emotivos que recibió Podoroska en redes sociales tras su victoria fue de su ídola, la mítica Gabriela Sabatini: “Siiiiiiii Nadia Podoroska. ¡Lo que jugaste! ¡Felicitaciones a todo el equipo! Gracias por seguir animándote”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Histórico triunfo de Nadia Podoroska en Roland Garros ante la número 5 del mundo: eliminó a Elina Svitolina y clasificó a las semifinales

El torneo de ensueño de Nadia Podoroska: un salto de casi 100 puestos en el ranking y el drástico cambio económico gracias a Roland Garros

Las mejores jugadas del inolvidable triunfo de Nadia Podoroska para clasificar a las semifinales de Roland Garros