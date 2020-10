León vs Mazatlán y Puebla vs Santos Laguna: cómo y dónde ver el arranque de la jornada 13 del Guard1anes 2020

El equipo de Nacho Ambríz cosecha 27 puntos en 12 jornadas. EFE/Archivo

La actividad futbolística de la jornada 13 del Guard1anes 2020 dará inicio este viernes 2 de octubre. Los equipos comienzan a consolidarse en la tabla general para posteriormente dar inicio a la fase final y a la fase de repechaje.

Este día habrá doble cartelera de fútbol mexicano. El primer encuentro lo protagonizarán Puebla y Santos Laguna, equipos que buscan escalar posiciones para alcanzar un lugar en la denominada fiesta grande.

Puebla, de la mano de Santiago Ormeño, ha tenido una temporada sobresaliente y, en la actualidad, se encuentran en la posición número 9 con 14 puntos. El récord de los camoteros es de 4 victorias, 2 empates y 6 derrotas.

Santos Laguna, por su parte, se encuentra en la posición 15 con 12 puntos. La temporada de los laguneros no ha sido la mejor, pues cosechan 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas. En 12 jornadas disputadas, registran 12 goles a favor y 16 en contra.

Los sinaloenses se encuentran en la posición número 16 de la tabla general con 10 puntos. Mazatlán FC (Foto: Twitter@MazatlanFC)

En la otra llave se encuentra Mazatlán, quien viajará al estado de Guanajuato para medirse ante el súper líder León, equipo dirigido por Nacho Ambríz que cosecha 27 puntos en 12 jornadas.

Como ya es costumbre, el conjunto esmeralda ha respondido a las expectativas y suma un récord de 8 victorias, 3 empates y 1 derrota, además de ser el equipo que le quitó el invicto a las Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los sinaloenses, por otra parte, han tenido un primer torneo con altas y bajas. Hoy, se encuentran en la posición número 16 de la tabla general con 10 puntos. Tienen un récord de 2 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

Puebla, de la mano de Santiago Ormeño, ha tenido una temporada sobresaliente y, en la actualidad, se encuentran en la posición número 9 con 14 puntos (Foto: Hilda Ríos/ Cuartoscuro)

Para el próximo sábado se disputará una edición más del “Clásico Capitalino”, un partido protagonizado por las Águilas del América y los Pumas de la UNAM. El escenario de este duelo será el Estadio Azteca, una sede vacía por la pandemia de coronavirus.

El resto de la jornada sabatina estará a cargo de Atlas vs Necaxa y Tigres vs Atlético San Luis. Finalmente, la jornada dominical será Toluca vs Cruz Azul, Bravos de Juárez vs Pachuca, Querétaro vs Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana vs Guadalajara.

HORARIOS Y PARTIDOS

Puebla vs Santos / viernes 2 de octubre / 19:30 horas / Estadio Cuauhtémoc / TV Azteca

León vs Mazatlán / viernes 2 de octubre / 21:30 horas / Nou Camp / Claro Sports

Atlas vs Necaxa / sábado 3 de octubre / 17:00 horas / Estadio Jalisco / Izzi

Tigres vs San Luis / sábado 3 de octubre / 19:00 horas / Volcán/ Izzi

América vs Pumas / sábado 3 de octubre / 21:00 horas/ Estadio Azteca/ TUDN

Toluca vs Cruz Azul / domingo 4 de octubre / 12:00 horas / Nemesio Diez / TUDN

Juárez vs Pachuca / domingo 4 de octubre / 17:00 horas / Olimpico Benito Juárez / TV Azteca y TUDN

Querétaro vs Monterrey / domingo 4 de octubre / 19:00 horas / Imagen TV y Fox Sports

Tijuana vs Guadalajara / domingo 4 de octubre / 21:06 horas/ Estadio Caliente / Fox Sports

MÁS SOBRE EL TEMA

Conmebol anunció una transformación histórica en el formato de la Copa Sudamericana a partir de la edición 2021

Guardiola, rendido ante Bielsa antes del partido entre Leeds y Manchester City: “Es la persona que más admiro en el mundo del fútbol”

La extrema promesa que le hizo a Lionel Messi la última incorporación del Barcelona