Del ring a la política: Travieso Arce quiere buscar un cargo público por el PRI en Sonora

No es la primera vez que menciona su intención de ser político, pero sí el partido al que se uniría (Foto: Twitter/TraviesoArce)

Luego de haber conseguido siete títulos mundiales de boxeo en cinco diferentes divisiones y de haber participado en diversos reality shows, ahora Javier “Travieso” Arce quiere incursionar en el mundo de la política, específicamente en el estado de Sonora.

Así lo confirmó este miércoles el ex pugilista sinaloense en entrevista para Proyecto Puente: “En eso andamos, ayudando a la gente. Yo lo que pretendo es servir y no servirme como lo hace la mayoría. Yo quiero ser un intermediario entre gobierno y el pueblo, es lo que la gente necesita, bajar recursos, para los que más necesiten ”.

Si bien el multicampeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) aceptó que “no son tiempos de declararse”, dejó entrever que se buscaría ser diputado o regidor a invitación de Ernesto De Lucas, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora.

Cabe mencionar que, desde hace unos años por cuestión de sus negocios cambió su residencia a la ciudad de Hermosillo, capital de la entidad.

(Captura de pantalla: Twitter)

Sin embargo, aclaró que no quiere un cargo político por necesidad de dinero, sino por “hacer algo por la gente que más lo necesita”, por lo que pidió a las y los hermosillenses la oportunidad de serviles.

Me gustaría mucho dignificar la política, hay mucha bola de ratas, corruptos, que se han quedado con el dinero, yo quisiera hacer cosas buenas por la gente

Además, sostuvo que él no tiene nada que esconder y que puede enseñar todo su patrimonio porque lo ganó limpiamente a golpes. Y si no llegara a ganar unas elecciones, se iría a descansar a su casa; no obstante, desea hacer cosas buenas.

Así como peleaba arriba del ring, así pelearía por los derechos de la gente, yo no tengo necesidad

Arce ganó siete títulos de la CMB, sin embargo muchos lo recuerdan por sus polemicas en los reality shows (Foto: Cuartoscuro)

Cuestionado sobre las críticas que recibirá por ser candidato a un cargo público siendo un ex deportista, aseguró que serán por los nervios de sus contrincantes y no por su falta de experiencia.

Los adversarios siempre andan nerviosos, cuando ves que les quieres quitar el puesto se sienten desplazados y te empiezan a echar leña

La reacciones en redes sociales

Tal y como lo adelantó el entrevistador, tras difundirse las intenciones del “Travieso” las críticas y burlas hacia el ex boxeador no se hicieron esperar en redes sociales; pero tampoco sus respuestas, que no fueron políticamente correctas.

(Captura de pantalla: Twitter)

“Oh por dios, qué bajo hemos caído, en Sonora hay gente preparada y militantes.... vamos mal, una cosa es que sea popular y otra que sea preparado para un puesto como el que se menciona”, opinó una usuaria en Twitter. A lo que Jorge le replicó:

Déjame decirte algo, para servir a quienes más lo necesitan no se necesitan doctorados, se necesita tener la voluntad, ¿apoco Los Morenos (funcionarios de Morena) están muy preparados? Por favor

“Si aparece en las boletas electorales el 2021, sería la primera mentira del Travieso a la gente. El había dicho ‘primero me voy a preparar, estudiar’”, recordó otro cibernauta. Pero el aspirante le aclaró que así lo hará:

Para cuando lleguen las boletas ya voy a tener la prepa y estar estudiando Derecho, no coman ansias tranquilos andan muy alterados. Relájense no son tiempos todavía

En el último año volvió a ponerse los guantes para enfrentar a Julio César Chávez para recaudar fondos con fines altruistas (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué el señor Travieso no va y se postula allá en Sinaloa? ¿Por qué aquí? ¿Qué le impide servir en Sinaloa, por qué aquí sí y allá no?, cuestionó otro. La respuesta del ex pugilista no fue muy amable:

Porque ahora vivo en Hermosillo y es muy mi pedo lo que yo decida, si no te gusta, no votes por mi y listo se acaba tu problema

Este viernes 25 de septiembre, en punto de las 19:00 horas, será la tercera pelea de exhibición entre Julio César Chávez vs Jorge “Travieso” Arce, en Tijuana, Baja California.

Si bien la pelea se realizará a puerta cerrada debido a la contingencia de la pandemia del coronavirus, será transmitida vía streaming por un costo de 175 pesos.

