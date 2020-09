La curiosa llamada de AMLO que interrumpió el discurso de Enrique Bonilla en pleno evento

AMLO interrumpió a Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX (Video: Canal 4)

Este miércoles fue presentada la casa club de León, que tendrá el nombre de La Esmeralda en relación al sobrenombre del equipo. En el evento estuvieron directivos del fútbol mexicano, así como funcionarios del estado.

Y aunque no estuvo presente, una persona se robó “el show” con una llamada telefónica. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, expresó su agradecimiento con este tipo de acciones, pero le quitó la palabra a Enrique Bonilla, mandamás de la Liga MX.

Después de varios discursos, Bonilla se paró al frente del público asistente para su turno en el micrófono. El directivo había empezado sus palabras, donde reconoció no estar preparado para hablar.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX (Foto: Captura de pantalla/ Canal 4)

“Normalmente siempre soy el último en hablar, hoy no va a ser el caso. Y siempre me toca decir ‘ya hace hambre, vámonos a comer’. Hoy no me toca esa, pero no vengo muy preparado”, comentó.

Momentos después, Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca y presidente de los Tuzos del Pachuca, subió al estrado. “Perdón, Don Enrique. Me está hablando el presidente de la República para saludarlos”, indicó.

Martínez tomó el lugar de Bonilla y puso su teléfono en altavoz, cerca del micrófono. “Un saludo. Muchas felicidades, Jesús Martínez, por promover el fútbol en León, Pachuca y en todos el país”, expresó López Obrador.

El mandatario tabasqueño, con su particular forma de hablar, destacó que el deporte es una gran alternativa para la población. Recordó que, en estos tiempos de emergencia sanitaria por COVID-19, el ejercicio es una buena forma de prevenir enfermedades.

El presidente de la Liga MX estaba por decir unas palabras cuando el mandatario tabasqueño habló para saludar a los asistentes (Foto: Presidencia de México)

“Qué bien que se está impulsando el fútbol. Los deportes son una alternativa. Se enferma menos la gente que hace ejercicio, que come bien, ahora que estamos padeciendo la pandemia”, indicó el jefe de Estado.

Por eso te felicito por promover el fútbol y les mando un abrazo afectuoso a todos ustedes

Tras la pausa del jefe del Ejecutivo, Martínez le agradeció el apoyo de las autoridades de salud. Esto porque la mayor parte de las competencias que organiza la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) regresó a la actividad.

“Gracias, señor presidente, y agradecerle mucho, aquí está el presidente de la Federación, el Presidente de la Liga, por todo el apoyo del sector salud para que nos vuelvan a ver todos los mexicanos”, indicó.

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca y presidente de los Tuzos del Pachuca (Foto: Captura de pantalla/ Canal 4)

El presidente de Grupo Pachuca también le hizo una promesa a López Obrador, que provocó la risa de ambos. “Es nuestra pasión (el fútbol), aunque sé que a usted le gusta el béisbol y es su lado débil. Ya vamos a hacer algo con el béisbol”, comentó Martínez.

Después de la inesperada llamada, Enrique Bonilla prosiguió con su discurso. Sin embargo, no fue el único hecho curioso que sucedió en el evento del equipo guanajuatense, pues momentos ante Héctor López Santillana, alcalde de León, le llamó la atención a Jesús Martínez.

“Más vale que nos acostumbremos a hablar con el cubrebocas, ¿eh, mi querido Jesús? Usted es una gente que inspira a muchas personas, así que es bien importante que prediquemos con el ejemplo”, dijo López Santillana.

Esto, porque el mandamás de los Tuzos se quitó la mascarilla para dar su discurso. Lo curioso es que para presentar la llamada de López Obrador Martínez también se quitó el tapabocas.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Chivas cumplió y repartió despensas a mariachis tras perder en el clásico nacional

“Santos tiene que estar en la Liguilla”: Andrade reconoció poco margen de error en la recta final del torneo

Socios de Cruz Azul buscan que grupo disidente rinda informe sobre actos contra la cooperativa

“Ojalá que no haya casos graves”: Octavio Rivero se solidarizó con futbolistas contagiados de Xolos