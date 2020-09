“A faitelson quien no lo pendejea”: el brutal gancho de Julio César Chávez al analista deportivo

Julio César Chávez González se prepara para volver a pelear el próximo viernes contra Jorge “El Travieso” Arce en el Gran Hotel de Tijuana.

Sin embargo, en una entrevista con el youtuber e influencer Alex Montiel, mejor conocido como “El Escorpión Dorado”, recordó cuando el ‘Canelo’ Álvarez “pendejeó” al periodista de ESPN, David Faitelson, al asegurar que no sabía nada de boxeo.

“A Faitelson quién no lo pendejea”, dijo el ex boxeador en tono de broma.

“El Gran Campeón Mexicano” también dijo cuál es su opinión sobre el eterno debate de si los comentaristas o analistas están capacitados para hablar de algún deporte aún si no lo practicaron:

“No tienes que ser boxeador para ser buen comentarista, la mayoría de los comentaristas no han sido boxeadores y han sido mejores comentaristas que los boxeadores, ahí tienes a (Jorge) Sonny Alarcón, Rodolfo Vargas, Carlitos Aguilar, que no fueron boxeadores, (Eduardo) Lamazón, Antonio Andere, hay un chingo, (Eduardo)Camarena, hay muchos”.

El ex boxeador sonorense volverá a subir al ring para una pelea de exhibición a 4 round en contra Jorge Travieso Arce, el viernes 25 de septiembre, en el Grand Hotel Tijuana.

En tanto, el Consejo Mundial de Boxeo le entregará el cinturón conmemorativo Otomí. La pelea significa la tercera entre ambos ex pugilistas, la cual tiene como objetivo ayudar a las personas necesitadas que se han visto afectadas por la pandemia de coronavirus.

La pelea se realizará sin público, la transmisión será vía streaming y el costo para verla es de 175 pesos en México. En territorio estadounidense se podrá ver por la plataforma DAZN.

La primera pelea que hicieron con causa entre ambos ex deportista fue en el Auditorio Municipal de Tijuana en noviembre del 2019 y lo recaudado fue para la recuperación del hijo de José Luis “Terrible” Castillo y en marzo se enfrentaron en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo Sonora.

“Las dos exhibiciones que he hecho con el Travieso han sido increíbles, se quedó gente afuera. Ahora, pago por evento, ahí vamos, esperemos que se recaude algo bien para ayudar a más gente”, indicó Chávez González.

La dura batalla contra las drogas del Sr. Noacaut

Es considerado como el mejor pugilista de la historia en México (Foto: Archivo)

El originario de Ciudad Obregón, Sonora, cumplió el pasado 17 de septiembre 15 años de que se retiró de los encordados y más de una década desde que dejó de consumir drogas.

Él creyó que lo había logrado todo, porque tenía dinero, autos, yates, un jet privado, pero el amor por el boxeo se había esfumado. Dicha etapa, mencionó, fue su declive.

“Empezó a llegar gente que yo ni conocía, me empecé a rodear de gente negativa. Tuve que pagar el precio y se me vino el mundo encima”, relató Julio César en una entrevista para el canal de YouTube llamado El Exótico del Boxeo.

“Cuando probé la cocaína por primera vez, pensé que podía dejarla, pero nunca pude por mi propia voluntad”, aseguró el pugilista, quien admitió que llegó a odiar a su esposa porque lo metió a una clínica de rehabilitación, incluso le dijo que la iba a matar.

“(Ahora) se lo agradezco, porque llevo 12 años limpio y la vida me ha cambiado. Me llegaron reconocimientos que los puedo disfrutar”, refirió Chávez González, quien tiene el récord de más peleas de título mundial (37).

