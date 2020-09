Catarata de triples y una penetración a lo Ginóbili: el histórico partido del joven fantasía de la NBA que le dio la victoria a Miami

Histórica actuación del novato Tyler Herro en el triunfo de Miami ante Boston





Una nueva estrella asoma en el horizonte de la NBA. En su primera temporada en la liga más famosa del mundo del básquet, Tyler Herro se convirtió en uno de los jugadores más fascinantes para ver en la burbuja de Disney. Gracias a una histórica actuación del ex base de la Universidad de Kentucky, Miami Heat se puso a sólo un triunfo de lograr el pase a las finales de la competición. El conjunto que dirige Erik Spoelstra superó 112-109 a los Boston Celtics y tomó ventaja de 3-1 en la serie definitoria de la Conferencia del Este.

El novato de 20 años fue decisivo para el triunfo del Heat. Se adueñó de la ofensiva de su equipo y terminó con números que lo ubican entre los mejores de la historia de la NBA para un jugador de primer año. El novato, que fue elegido en el puesto 13 del último Draft, cerró el juego con 37 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias en 36 minutos viniendo desde el banco.

Tan buenos fueron sus números que se convirtió en el rookie con más puntos en la historia de un partido de finales de Conferencia y el segundo novato en sumar al menos 35 puntos en un partido de playoffs en más de tres décadas: el otro fue Donovan Mitchell, estrella del Utah Jazz, que hizo 38 puntos en 2018.

Además de estos registros, el nombre de Herro se subió al segundo lugar de una tabla histórica que domina ni más ni menos que el mítico Magic Johnson como el basquetbolista que más puntos consiguió con menos de 21 años. La leyenda de Los Ángeles Lakers anotó 42 unidades contra los Philadelphia 76ers en las finales de la NBA en 1980. Tercero en la lista quedó el ex base de los Chicago Bulls Derrick Rose, quien logró 36 unidades en la primera ronda de 2009.

Herro se llevó las felicitaciones de todos sus compañeros del Miami Heat por su actuación histórica en los playoffs de la NBA (Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

Tyler estuvo preciso en tiros de campo -terminó con 14 de 21 en la cancha- y cerró el juego con un 50 por ciento en tiros de tres puntos (5 de 10). Además, fue clave con algunas penetraciones cerca del aro, sobre todo una jugada con el clásico movimiento EuroStep que patentó Manu Ginóbili en el que dejó atrás a la defensa de los Celtics, y con un triple en el último cuarto cuando restaban poco más de cuatro minutos desde casi 9 metros que le dio ventaja de 8 puntos a Miami y que sirvió para encaminar la victoria.

Al final del juego, Herro se llevó las felicitaciones de todos sus compañeros y dijo: “Lo más grande es que mis compañeros confían en mí de arriba a abajo. Desde el más veterano hasta el más joven y eso es enorme. Los veteranos son así, ponen las luces sobre mí desde que estoy en Miami. Jimmy (Butler) ha sido la influencia más grande para mí y continúa enseñándome y ayudándome. Sin mis compañeros esto no sería posible, especialmente como un novato”.

Por su parte, el que se deshizo en elogios para con su novato estrella fue Spoelstra. “Ya no es un novato. Necesitamos sus habilidades. ¿Eso significa que va a tener una producción así cada noche? No, no es así. No necesariamente estamos construidos así. Son diferentes jugadores y distintos apoyos de varios chicos, pero Boston nos fue atascando nuestras opciones como suele hacerlo, primeras, segundas, terceras opciones que fuimos buscando y Tyler fue capaz de generar muchas situaciones al azar en ofensiva, que necesitas contra una buena defensa”, analizó el entrenador sobre la enorme actuación del número 14 del Heat.

37 puntos para Tyler Herro en su inolvidable noche frente a los Boston Celtics (Kim Klement-USA TODAY Sports)

Con la serie match point, Miami buscará este viernes ganar el quinto partido de las finales del Este y volver a ser finalista de la NBA. Algo que la franquicia de La Florida no logra desde que LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh lideraron al equipo a dos títulos y tres definiciones consecutivas entre 2012 y 2014.

