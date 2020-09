Peque Schwartzman reveló la frase motivacional que se repitió para vencer a Nadal

Diego Schwartzman logró la primera victoria de su carrera ante Rafael Nadal (REUTERS/Riccardo Antimiani)

Con la emoción aún a flor de piel, Diego Schwartzman atendió a la prensa oficial del Masters 1000 de Roma y habló de sus sensaciones tras vencer a Rafael Nadal en los cuartos de final. El argentino se hizo fuerte ante un rival al que nunca había podido vencer en las nueve ocasiones previas en las que se habían enfrentado en el circuito ATP.

“El tenis es muy loco. Las últimas tres semanas fueron muy malas para mí. Pensaba ir a Hamburgo a tomar ritmo. La primera ronda no jugué bien y hoy jugué el mejor tenis de mi vida, similar al de Roland Garros ante Rafa hace tres años”, dijo el Peque, número 15 del ranking ATP, que se impuso por 6-3 y 7-5 en el court central del foro itálico.

Luego, agregó: “Estoy feliz, no pensaba en derrotarlo porque no estaba jugando bien, pero hoy di lo mejor de mi. Jugué contra el nueve veces antes y en cuatro o cinco de ellas jugué muy bien. Hoy traté de salir a hacer eso mismo y de aprovechar cualquier chance”.

Y, respecto de la frase que usó para motivarse en la previa, reveló: “Pensaba: 'Ok, ¿él no juega hace ocho meses? Tal vez no sea en el segundo set, pero en el tercero...”. Cabe recordar que la última aparición de Nadal en el circuito había sido en febrero cuando ganó el ATP de Acapulco. Tras la interrupción de la competencia por la pandemia, el español decidió no disputar el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open en agosto pasado debido a su preocupación en torno a los viajes.

El Peque se impuso en dos sets y avanzó a semifinales (REUTERS/Riccardo Antimiani)

“Fue diferente sin publico. Hubiese preferido que mi primera vez venciendo a Rafa fuera con gente, pero estuvo bien”, dijo Schwartzman, que lamentó que el certamen se dispute a puertas cerradas a raíz de las medidas sanitarias en el marco de la pandemia de coronavirus.

Consultado sobre el duelo que se viene en semifinales ante el canadiense Denis Shapovalov, que podría meterse en el Top Ten del ranking si Schwartzman no gana este torneo, comentó: “Está jugando muy bien. Estuvimos practicando juntos en Bahamas hace un tiempo y es un gran tipo. Va a ser difícil, pero si juego como hoy, tendré chances”.

El Peque, actual dueño del 15° escalafón del ranking mundial, arribó hasta la instancia de semifinales tras vencer en su debut al australiano John Millman (6-4 y 7-6): luego dejó en el camino al polaco Hubert Hurkacz (3-6, 6-2 y 6-4). Esta tarde se deshizo de Nadal (6-3 y 7-5).

Este fue el primer triunfo de Schwartzman sobre Nadal en el circuito de la ATP ya que hasta el momento había perdido en los nueve enfrentamientos previos. En las semifinales del domingo, el argentino se verá las caras con el canadiense Denis Shapovalov (14°), que viene de eliminar en cuartos de final al búlgaro Grigor Dimitrov. En la otra llave se enfrentarán el serbio Novak Djokovic y el noruego Casper Ruud.

