Bielsa fichó a una perla del fútbol holandés: cómo es el equipo del futuro que está creando en Leeds

El Leeds de Bielsa ya fichó a seis futbolistas para el equipo juvenil

Es un detalle que permite ver cómo proyecta Marcelo Bielsa sus ideas futbolísticas. El Leeds compró diez jugadores durante este último mercado de pases, aunque más de la mitad de esas negociaciones son promesas que se incorporarán a las estructuras juveniles de la entidad. No es una novedad: así inició su carrera como entrenador en Newell’s y las canteras son uno de los pilares de cada minuciosa planificación que realiza cuando inicia un proceso.

Durante las últimas horas, el cuadro Blanco anunció la incorporación de Crysencio Summerville, un delantero holandés de 18 años que llega procedente del Feyenoord. La entidad que lo formó aseguró que intentó cerrar una renovación de contrato con la joven promesa, pero el jugador “no quería aceptar la oferta” y por eso decidieron coordinar esta transferencia. Si bien Leeds advirtió que no revelaría el monto que desembolsó por él, los medios británicos informaron que la negociación se cerró en una suma superior al millón de dólares.

Crysencio Summerville, el último en sumarse al equipo

Summerville, que viene de jugar cedido la última temporada en el ADO Den Haag de la Eredivisie, es la última ficha de un fortalecimiento que están realizando del equipo de reserva. La institución inglesa, que disputó el último fin de semana su primer encuentro en la Premier League tras 16 años de ausencia, avisó que lo incorporará al equipo Sub 23 que comanda Mak Jackson.

Previamente, otros cinco futbolistas habían sido contratados para las juveniles: Cody Drameh (18 años, ex Fulham), Joe Gelhardt (18, ex Wigan), Dani van den Heuvel (17, ex Ajax), Sam Greenwood (18, ex Arsenal) y Charlie Allen (16, ex Linfield).

Cody Drameh fue uno de los que se incorporó al equipo

De este manera, el delantero español Rodrigo y el defensor alemán Robin Koch fueron los únicos jugadores que compró el equipo para la plantilla principal, teniendo en cuenta que las otras dos transacciones fueron las de adquirir los pases Helder Costa e Illan Meslier. Ambos habían jugado cedidos la última temporada.

Esto deja en claro el objetivo de la gerencia deportiva, que renovó varios contratos de juveniles que están en el primer equipo y otros tantos del Sub 23, además de agilizar las tareas para nutrir a la segunda plantilla.

Drameh es un lateral derecho que arribó proveniente de las divisionales menores del Fulham y firmó un vínculo con Leeds hasta 2024, extensión similar a la que firmó Gelhardt, atacante formado en el Wigan que ya sumó varios partidos oficiales con ese equipo en la Championship.

El arquero Dani van den Heuvel arribó libre desde la academia del Aajx

van den Heuvel –que llegó libre– es un arquero que pertenecía al Ajax pero había estado jugando últimamente en el ADO Den Haag. Situación similar al recién llegado Summerville. Ambos tuvieron ya citaciones a las selecciones juveniles de la Naranja Mecánica y acordaron su arribo al Leeds hasta 2023.

Las otras apuestas que realizó el combinado del Loco son las de Charlie Allen, un atacante de 16 años que firmó hasta el 2023 y cuenta sobre sus espaldas con ser el debutante más joven (15 años) en la historia del Linfield, un equipo que milita en la Premiership, la máxima categoría del fútbol profesional en Irlanda del Norte.

Charlie Allen, el más joven de todos los contratados

El último caso es el de Greenwood, un delantero de 18 años que llegó desde el Arsenal y cerró un contrato hasta 2023, aunque su carrera se inició en el Sunderland antes de arribar a los Gunners en 2018. Suma 12 goles en 14 partidos con la Sub 17 de Inglaterra.

Si bien en ninguno de los casos el club informó los montos que abonó, los distintos rumores periodísticos indican que entre todos ellos invirtió una cifra cercana a los seis millones de dólares aunque ese número podría ir escalando dependiendo los objetivos que alcance cada uno en su carrera dentro de la entidad.

Sam Greenwood llega desde el Arsenal

El último fin de semana, la Sub 23 del Leeds tuvo su debut (con derrota ante Stoke City) y los cinco jóvenes que ya habían sido fichados previamente fueron parte de la convocatoria (Allen y den Heuvel estuvieron en el banco y no ingresaron).

Claro que no son los únicos proyectos que tiene la entidad. Bielsa cuenta en el primer equipo con otros jóvenes: el arquero francés Illan Meslier (20 años) es el titular y fue una de las adquisiciones del equipo en el último mercado luego de jugar a préstamo en el club la pasada temporada. A él se le suman nombres como Leif Davis (20 años), el holandés Pascal Struijk (21), Oliver Casey (19), Jamie Shackleton (20) o Jordan Stevens (20), todos jóvenes que debutaron bajo el mando del Loco y son tenidos en cuenta. Un caso emblemático es el atacante Ian Poveda (inglés de padres colombianos), quien pertenecía al Manchester City pero a comienzos de este año desembarcó en el Leeds cuando tenía 19 años.

“Poveda es joven, tiene que jugar, no pudo y creo que Leeds United es un desafío increíble para entrenar con uno de los mejores o quizás el mejor técnico del mundo en términos de cómo ayuda a los jugadores a que sean mejores”, dijo Josep Guardiola por entonces cuando se confirmó su traspaso.

Poveda firmó con el Leeds en enero proveniente del Manchester City (Foto: Reuters)

