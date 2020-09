La declaración de un familiar de Álvaro González que podría dar un inesperado giro en el escándalo de racismo con Neymar

El enfrentamiento entre los jugadores en el clásico dominical (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El escándalo que se generó en el clásico que el Olympique de Marsella le ganó al PSG por 1 a 0 el último domingo sigue ofreciendo nuevos capítulos. La batalla campal, que dejó cinco expulsados y enfrentamiento varios, tuvo su clímax en el cruce entre el defensor español Álvaro González y el brasileño Neymar: el delantero acusó a su rival de haberle dedicado insultos racistas y terminó siendo expulsado.

“Que el VAR capte mi ‘agresión’ es fácil, ahora quiero ver la imagen del racista llamándome mono hijo de puta... eso quiero ver”, explotó Ney, de 28 años, en su cuenta de Twitter oficial. “No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increíbles 3 puntos hoy”, respondió el ex Espanyol de Barcelona, también en redes sociales.

En las últimas horas, un video inédito del episodio filmado por una cámara de Bein Sports y no difundidas por Telefoot, se transformó en viral y el París Saint Germain solicitó que fuera incorporado como prueba por el Tribunal de Disciplina.

Si bien en la filmación queda claro que dice “hijo de puta”, cuesta dilucidar si a ese insulto lo antecede la palabra “mono”, aunque con la tecnología apropiada podría comprobarse fácilmente. Neymar sostuvo la denuncia con el paso de las horas en una nueva publicación en las redes sociales. “Yo soy negro, hijo de negro, nieto y bisnieto de negros también. Estoy orgulloso y no me veo diferente a nadie. Ayer quería que los responsables del juego (árbitros, asistentes) se posicionasen de forma imparcial y entendiesen que no hay cabida para tal actitud de prejuicio”, señaló.

La declaración del tío de Álvaro González sobre el escándalo de racismo con Neymar

Si se prueba el insulto racista, González se expone a una sanción de hasta 10 fechas de suspensión. Sin embargo, una declaración puede dar un inesperado giro en el caso, si se confirman sus dichos. El tío del zaguero dialogó con el canal Deportes 4 y dio una versión totalmente diferente a la de Neymar.

“Las palabras que le dijo fueron bobo, chupame... Él le había estado insultando constantemente durante el partido, les decía que ganaba cuatro duros y ellos 10 millones de euros al año; si lo miras de ese costado, los racistas son ellos", refutó. “El mejor amigo en el Espanyol era (el ecuatoriano Felipe) Caicedo y Caicedo era de color”, argumentó.

Además, el familiar de Álvaro González contó las consecuencias que el escándalo le deparó a su sobrino en el día a día. “Hoy no tiene móvil, el club le ha dado otro teléfono hoy, Neymar le dio el teléfono o ha publicado el teléfono en redes... Hoy llegó la sobrina y la han acosado en redes, a mi hermana también. Ahora quiere suavizar un poquito Neymar, pero el mal está hecho. No sé si iniciará acciones legales contra Neymar”, concluyó la descripción.

