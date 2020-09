La respuesta de la dirigencia del Barcelona tras la acusación por corrupción que realizó la Policía de Cataluña

La directiva del Barcelona respondió a través de una fuente que no quiso revelar su nombre (Foto: EFE)

Los focos de crisis en el Barcelona brotan a la superficie durante los últimos tiempos. En medio del convulsionado Caso Messi que mantiene en vilo desde hace varios días a la entidad, se conoció que la Policía de Cataluña elevó un informe a la Justicia en el que concluyó que existen evidencias de corrupción en los movimientos que realizó la directiva del club encabezada por el presidente Josep María Bartomeu en el escándalo digital que explotó en febrero de este año bajo el nombre de Barça Gate.

Tras esa acusación de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana, desde el club se emitió una respuesta que publicó la Agencia EFE. “El club se remite, una vez más, al informe de la auditoría de PriceWaterHouseCoopers (PWC), el cual concluye que no hubo corrupción y que no se pagó ningún sobreprecio por el servicio contratado”, aseguraron durante las últimas horas. La acusación es que había existido un sobreprecio en la contratación de la empresa l3 Ventures, que fue contratada para el marketing digital pero finalmente se denunció que realizaban campañas desde cuentas falsas contra futbolistas de la entidad y otros directivos para realzar la imagen de la directiva actual.

Sin mencionar cuál es la fuente que respondió sobre esta nueva capa del Barça Gate, se aclaró que “el club no ha tenido acceso al informe objeto de esta información y, en consecuencia, no puede hacer ninguna valoración”.

“La auditoría concluye que por parte del club no se encargó ningún servicio destinado a difamar o menospreciar el buen nombre de personas o instituciones, y que la junta directiva fue informada en todo momento”, informaron para responder lo concluido por las autoridades judiciales, quienes ya enviaron su presentación al Juzgado de Instrucción número 13.

Según la información que reveló el diario español El Mundo, los Mossos dudan de la auditoría de PWC. “No se puede dejar de lado que habría estado encargada por los presuntos autores de los eventuales delitos”, dice el informe policial que habrían entregado el 20 de mayo al Juzgado que está llevando a cabo la investigación del caso.

Este caso en su momento también toco a Lionel Messi, uno de los protagonistas de esas campañas sucias. “Me agarró un poco de sorpresa, la verdad, porque no estaba acá y justo viajaba. Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. Cuál era la situación, lo que había pasado, y no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben todo lo que dijo, nos contó a los capitanes en privado”, había dicho Leo por aquellos momentos en una nota que le brindó al diario catalán Mundo Deportivo. Y agregó: “La verdad es que yo veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar ver qué pasa con todo esto. Yo, la verdad, me pareció un tema raro”.

