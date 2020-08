Tinelli declaró que sueña con Luis Suárez en San Lorenzo pero le surgió un competidor en Sudamérica

Tinelli sabe de la simpatía de Suárez por San Lorenzo y haría un intento por él si se va del Barcelona

El río continúa revuelto en Barcelona y todavía hay dudas sobre la continuidad de Lionel Messi y Luis Suárez, dos de los referentes máximos de la plantilla. El holandés Ronald Koeman llegó al banco para reemplazar a Quique Setién con la escoba en mano y el uruguayo sería uno de los apuntados para abandonar el club. En Sudamérica dos clubes picaron en punta para hacerse con sus servicios en caso de ser declarado prescindible.

“Acá a Luis lo amamos. Tiene las puertas abiertas ya. Medio guiño que nos haga y lo vamos a buscar”, dijo a Mundo Deportivo Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo que además de ponderar a Suárez como futbolista y persona tiene claro que el Pistolero confesó hace tiempo su cariño por la entidad de Boedo.

El charrúa dijo en su momento que le empezó a gustar el Ciclón porque vio la época en la que ganó varios títulos de la mano de Manuel Pellegrini: “Miraba mucho al Beto Acosta, después a Bernardo Romeo, Romagnoli, Pipa Estévez... Veía esa generación cuando era chico y me gustaba”. El conductor televisivo está al tanto de la complicada situación contractual del delantero de 33 años en el Barcelona y por eso expresó su anhelo de contar con él en Boedo.

“Estoy sorprendido todavía por lo que está pasando con Luis. Ojalá que pueda seguir en el Barcelona, que es uno de los mejores clubes del mundo. ¡Qué mejor que tener al mejor número 9! Pero por lo que leo y escucho, parece muy difícil. Y si no hay forma, en San Lorenzo estaríamos encantado de tenerlo, por supuesto”, concluyó con la idea.

Luis Suárez define su futuro: ¿se quedará en Barcelona? (EFE/Federico Anfitti)

Sin embargo en Uruguay también pararon la oreja ante los rumores de despedida de Lucho del club catalán y Nacional de Montevideo, de donde surgió como futbolista, permanece a la expectativa. Alejandro Balbi, vicepresidente del Bolso, manifestó en ¿Cómo te va? (Radio Colonia): “La situación de Suárez es bastante dolorosa. Acá lo queremos mucho a él y estamos dolidos con lo que pasó al igual que a Cavani en PSG. No pensé que se iría del Barcelona. Uno anhela traer jugadores de esa jerarquía. Aunque el fútbol uruguayo no tiene un nivel superlativo, soñar no cuesta nada”.

El dato es que el encumbrado directivo de Nacional se comunicó con el representante de Edinson Cavani en el último tiempo cuando supo que no continuaría en el París Saint Germain. Entonces, si se confirma la salida de Suárez del Barça, como mínimo lo sondearán.

En España aseguran que Koeman le comunicó al ex Ajax y Liverpool, que posee vínculo con la institución hasta mediados de 2021, que se buscara equipo. Es más, detallaron que el llamado del DT al atacante duró apenas un minuto. Y por estas horas surgió otra versión: Suárez tendría decidido permanecer en el Barça hasta que finalice su contrato el año que viene. Medios españoles informaron que el uruguayo percibe un salario cercano a los 17 millones de euros anuales. Disgustado por la situación, podría rebelarse y negarse a marcharse con el riesgo de ser separado de la plantilla.

