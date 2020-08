¿Fantasía o realidad? En España aseguran que hay una última posibilidad de que Lionel Messi continúe en el Barcelona

Un programa español indicó que debería pasar para que Messi se quede en Barcelona

Tras 15 años plagados de éxitos con la camiseta del Barcelona, Lionel Messi le envió un burofax al club informándole su deseo de marcharse, amparándose en la cláusula de su contrato que le permite salir en libertad de acción, a pesar de que tiene un contrato vigente hasta el 30 de junio de 2021. El 2-8 ante el Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League, sus roces constantes con la dirigencia, el poco feeling en su primer encuentro con el entrenador Ronald Koeman y la noticia de que futbolistas como Luis Suárez, Arturo Vidal e Iván Rakitic fueron borrados por teléfono precipitaron su determinación.

Ahora potencias como el Manchester City, Inter de Milán y el PSG aguardan agazapadas para contratarlo, mientras se inició una puja legal entre Messi y la institución blaugrana, que entiende que la cláusula expiró el 10 de junio y en consecuencia exige la cláusula de salida de 700 millones de euros para liberarlo (o negociar de club a club con los oferentes por, cuanto menos, el precio de mercado).

Alrededor de Messi, quienes tuvieron acceso al detrás de escena de la decisión, certifican que se trata de cosa juzgada. Sin embargo, Josep Pedrerol, durante su editorial en el popular programa español “El Chiringuito”, indicó que existe una última oportunidad para que Messi se quede en Cataluña, y que la misma está en manos de Josep María Bartomeu, el cuestionado presidente de la entidad.

“Puede ser de los días más tristes para los barcelonistas y para el fútbol español. Messi ha comunicado a través de un burofax que se quiere marchar. Os digo algo, si mañana dimite Bartomeu, Messi se podría quedar. Si mañana dimite Bartomeu, Messi se podría quedar”, remachó el concepto, que luego pasó a ampliar.

“Aunque en el club, si Bartomeu no se va, están pensando ya en una cantidad. Si Messi se marcha tiene que ser por la cantidad más alta de la historia. Messi no puede irse si no paga. Pero el Barsa podría negociar a partir de 223 millones de euros, Neymar se marchó por 222. Si pone Messi 223 se podría marchar, pero como os digo, hay una opción para que Messi se quede en el Barsa y es que Bartomeu dimita mañana”, desarrolló su punto.

“Que lo diga Bartomeu, que mande un mensaje público. Y que lo diga: si soy el problema, me marcho mañana. Que le deje el problema a Messi, que sea él el que tenga que responder, a ver qué dice Messi en ese momento. La situación es muy delicada. Estamos hablando del mejor jugador de de la historia, del mejor de la actualidad. Bartomeu, de ti depende, por lo menos, intentarlo”, concluyó el editorial, que generó ruido en el fútbol español.

Joan Laporta, titular del Barcelona entre 2003 y 2010, opinó en la misma línea que Pedrerol. “Bartomeu y su junta directiva debería dimitir inmediatamente. Si dimitiesen todavía habría esperanza de que se quede Messi”, escribió en su cuenta de Twitter. El actual presidente, en tanto, desmintió ante la consulta del diario Sport cualquier posibilidad de renuncia. ¿Podrá cambiar su postura con el correr de las horas y ante las protestas de los aficionados?