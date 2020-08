Ricardo La Volpe podría ser arrestado por presunto acoso sexual contra empleada de Chivas

(Foto: Archivo)

Al entrenador argentino Ricardo Antonio La Volpe se le podría dictar auto de formal prisión por la acusación de presunto hostigamiento sexual que hizo contra él Belén Coronado, ex podóloga del equipo Chivas del Guadalajara

La información se desprende de la página web del Consejo de la Judicatura Federal. Ahí se puede apreciar que un tribunal colegiado penal federal con sede en Zapopan, Jalisco, resolvió a favor el amparo promovido por Coronado, ex trabajadora del equipo tapatío.

La denunciante ganó el amparo en los tribunales federales y se le ordenó al juez de la causa penal instruida que emitiera una nueva sentencia contra el ex técnico de la Selección Mexicana en la que se especifiquen los delitos de atentados al pudor y hostigamiento sexual que se le imputan.

En caso de que se acredite se le dictará un auto de formal prisión en su contra y se le instaurará un proceso penal en libertad en donde deberá defenderse para no ser condenado. En caso de que La Volpe obtenga un nuevo auto de libertad, Coronado podría promover un nuevo amparo en instancias federales a fin de que se decida en definitiva su situación jurídica.

Trayectoria futbolística

(Foto: Shutterstock)

Tras más de 35 años de carrera como director técnico, el argentino anunció su retiro de los banquillos el pasado 23 de abril.

El técnico, que cuenta con una amplia carrera en el futbol mexicano, detalló que después de lo que le ocurrió en su última experiencia como timonel, en el Club Deportivo Toluca, tomó la decisión de ahora enfocarse en buscar una oportunidad como director deportivo, algo que, en palabras del propio ‘Bigotón’, ha buscado desde hace más de 10 años.

La confesión del también ex futbolista se dio en una charla con el periodista de ESPN David Faitelson: “Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. (Ahora quiero ir) a donde considere yo”.

-Es decir, ¿Ricardo La Volpe no dirigirá más?

“No, no… después de lo que me pasó en Toluca ya no”, dijo el Bigotón para Futbol Picante.

La Volpe concluyó su andar en las canchas como jugador en 1983 con los Halcones de Oaxtepec. Con ellos empezó a dirigir, tras rescatarlos de descender, se decide vender al club y se convirtió en los Ángeles de Puebla. En 1988 ficha con el Atlante, equipo que lo trajo como futbolista a México. Tras una temporada con los Potros, se va a Chivas, no tiene éxito y regresa con el equipo azulgrana.

El entrenador argentino Ricardo La Volpe (Foto: EFE)

Para la campaña 1992-93, consiguió su único título de Liga como director técnico. En la liguilla dejó atrás al Necaxa, León y Monterrey. La final la ganaría por un global de 4 a 0, Atlante volvía a ser campeón tras 46 años de sequía. Dejó a los Potros hasta 1996, en ese año firmó con el América, duró 4 encuentros, en uno de esos perdió 5 a 0 frente a Chivas, después cayó contra el Puebla y lo despidieron de Coapa.

Arribaría con La Academia del Atlas. Una de sus épocas más recordadas fue con los Rojinegros. Llegaron a la final del Verano 1999, dejaron ir el título frente al Toluca en tanda de penales. A La Volpe le saldrían cuernos para el 2001 y ahora comandaba a los Diablos. Llevó a Toluca a una final, sin embargo, antes firmó con la Selección Mexicana, por lo que Alberto Jorge dirigió los encuentros por el trofeo, lo ganó y se quedó con el merito. Con el Tricolor ganó la Copa Oro en 2003, se quedó en fase de grupos en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, fue semifinalista en la Confederaciones 2005, fue eliminado de su segunda Copa Oro en el mismo año y para el Mundial en Alemania 2006, se quedaría en octavos de final.

A partir de ahí su carrera fue a menos. Pasaría por el Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Monterrey, Atlas (otras vez), la Selección de Costa Rica, Banfield, Atlante, Guadalajara, Chiapas, América, Pyramids y Toluca. Con los Azulcremas disputó su última final. Perdió frente a los Tigres en el 2016, año del centenario de las Águilas.

