El Manchester United apunta a romper el mercado: cómo juega Jadon Sancho y por qué depende de Alexis Sánchez

Jadon Sancho se transformó en una de las grandes estrellas del fútbol mundial en la Bundesliga (REUTERS)

No es sencillo llevar el dorsal 7 del Manchester United, es un número que han vestido emblemas del club como George Best, Eric Cantona, David Beckham y Cristiano Ronaldo, entre otros. Los últimos jugadores que intentaron vestirlo no han rendido como se esperaba, pero Los Diablos Rojos ya tienen en la mira a su próxima estrella y se trata de un jugador que al llegar rompería el mercado de pases: Jadon Sancho, estrella del Borussia Dortmund.

Según informó en The Sun, el United y el Dortmund están acercando posturas y progresando rápidamente para acordar el traspaso que lo convertiría a Sancho, de solamente 20 años, en “el jugador inglés más caro de la historia” porque la transferencia se haría en 120 millones de euros.

La información también fue difundida por Fabrizio Romano, periodista italiano de Sky Sports, un experto en los mercados de fichajes, quien hizo hincapié en que el contrato con el jugador está encaminado. “Las negociaciones del Manchester United con BVB por Sancho están en ‘etapa avanzada’. Todavía no hay acuerdo pero sigue hablando. Los términos personales no son un problema: su contrato sería hasta junio de 2025″, escribió.

Así juega Jadon Sancho

De concretarse el traspaso, Sancho regresará a Manchester pero cambiará de vereda. Hasta los 17 años era parte del City de Pep Guardiola, pero ante la falta de minutos eligió aceptar la oferta del Borussia Dortmund y así encontró el escenario ideal para explotar su gran potencial. Es un jugador explosivo, muy desequilibrante, regateador natural, y con facilidad para asistir y marcar goles.

Hizo su debut en la Bundesliga en octubre de 2017 y desde allí no paró de deslumbrar al mundo del fútbol. En su primera temporada, jugó solo 12 partidos (siete de titular), hizo un gol y dio cuatro asistencias. Pero en su segunda campaña con Los Negriamarillos brilló por completo: se transformó en el mejor asistente de la temporada con 14 pases de gol y además marcó 12 goles.

En este último curso también ha sido uno de los mejores jugadores de la liga alemana: 17 goles (tercer máximo goleador) y 16 asistencias (segundo mejor asistente).

El Manchester United traspasará a Alexis Sanchez al Inter para liberarse de su salario (REUTERS)

Sin embargo, el Manchester United también deberá cerrar un movimiento de salida para poder costear el gigantesco fichaje de Sancho: el plan es librarse finalmente del chileno Alexis Sánchez y su enorme salario de 15 millones de euros. El extremo chileno de 31 años, quien tras la pausa de la pandemia de coronavirus se transformó en una pieza clave para Antonio Conte en el Inter, será transferido sin costo al club italiano.

Al Niño Maravilla, quien hizo cinco goles en 45 partidos jugados en los 18 meses que estuvo en el United, le queda un año de contrato con el club inglés. Pero todo indica que seguirá su carrera en la Serie A, aunque los medios italianos apuntan que ningún movimiento se hará oficial hasta después del partido del Inter de octavos de final de Europa League contra el Getafe. En los próximos días habrá más novedades sobre la salida de Alexis, lo que dejará vacante el dorsal 7 del Manchester United.

