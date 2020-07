A pesar de la pandemia, la FIFA entregaría los premios The Best: la particularidad de la ceremonia y cuándo anunciaría a los nominados

Messi, al momento de recibir el premio The Best en 2019 (Reuters)

Luego de que la revista France Football aplazara la entrega del Balón de Oro por primera vez desde 1956 ante la pandemia de coronavirus, en contrapartida, todo indica que la FIFA mantendrá la entrega de los premios The Best. Según informó el sitio español As, el galardón se entregará a fin de año, pero no habrá alfombra roja ni gala presencial: se desarrollará de manera virtual.

Dado que se trató de una temporada accidentada por la crisis del coronavirus, la entidad que rige la actividad a nivel global dará a conocer a los nominados una vez que finalice la Champions League, que se definirá en la burbuja de Portugal: la final está pautada para el 23 de agosto.

Así, los ganadores darían sus discursos por teleconferencia, desde sus lugares de residencia. El premio se entrega a partir de la elección de jugadores, entrenadores, periodistas y aficionados. A los profesionales, por caso, todavía no les llegaron los formularios para emitir su sufragio.

The Best nació post 2016, cuando quedó disuelta la sociedad entre France Football y la FIFA. A partir de allí, la entidad con sede en Zurich creó su propio galardón, que empezó a entregarse en 2017, en una ceremonia con toda la pompa, por lo que el fútbol pasó a tener dos “premios Oscar”.

En la pasada edición, Lionel Messi se quedó con el trofeo al mejor jugador en la rama masculina. Se trató de una situación inédita: anteriormente la corona había quedado para Cristiano Ronaldo (en dos oportunidades) y para Luka Modric. La última vencedora en la rama femenina resultó la estadounidense Megan Rapinoe.

En esta oportunidad, los aspirantes al mejor jugador de la temporada no están tan claros, por lo que las especulaciones indican que estará muy vinculado a lo que suceda en la Champions League. En Europa apuestan a que entre los candidatos aparecerá el polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich campeón de la Bundesliga, campaña en la que anotó 34 goles. Además, el elenco alemán está en octavos de final de la Liga de Campeones del Viejo Continente (le ganó 3-0 la ida al Chelsea).

¿Pueden tallar Karim Benzema o Sergio Ramos, puntales del Real Madrid campeón de la Liga de España? ¿Y CR7, estrella de la Juventus? ¿Messi puede repetir si no gana ningún título en la temporada con el Barcelona? Preguntas que tendrán respuesta... En una impensada gala virtual.

