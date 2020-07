Denunció al club y lo despidieron: el argentino Fernando Tobio demandará al Toluca por más USD 1 millón

(Foto: Cuartoscuro)

Las cosas están calientes en Toluca. Los Diablos Rojos rescindieron el contrato de Fernado Tobio, por lo que el club recibirá una demanda de parte del jugador argentino por más de un millón de dólares.

Hace unas semanas, el jugador comentó en sus redes sociales que se había recuperado luego de dar positivo a COVID-19. Sin embargo, señaló que los choriceros lo obligaron a entrenar enfermo.

“Gracias a todos, ya estoy mejor del COVID-19. Más allá de que me hicieron entrenar igual, ya estoy mejorando. Gracias a todos”, escribió el marcador central en su cuenta de Instagram.





Además, el zaguero, de 30 años, surgido de la cantera de Vélez y con pasado en Boca, añadió respecto a las críticas: “No vengan a chamuyar, le ponemos el pecho al COVID, pero el mercenario no soy yo. Estoy recuperándome, muchas gracias a todos por los mensajes, primero la salud. Gracias familia, amigos y seguidores”.

“Y recuerden quién estuvo en las malas. Como siempre, vamos que vamos al frente. Gracias a los que bancan, y a los que no les dedico la frase del Diego (Maradona)”, concluyó Tobio como réplica a sus críticos.

Aunque la publicación ya no está disponible, Tobio ofreció varias entrevistas a medios locales. Contó que el club lo obligó a presentarse a los entrenamientos, pues no tenía síntomas.





“Cuando me avisaron que di positivo, me quedé en casa cuatro días, no tenía ningún síntoma y por eso me hicieron ir a entrenar al club. Estuve entrenando cuatro días, al quinto me empecé a sentir mal, con dolor de cabeza, garganta, cuerpo. Me hicieron irme al hospital de urgencia para hacerme unos estudios en los pulmones; tuve algunos días complicados”, reveló al diario Marca.

A su vez, el diario AM presentó la supuesta prueba positiva que el club le dio a Tobio. Además, muestran capturas de pantallas de una conversaciones por WhatsApp entre el jugador; Jacobo Benozillo, secretario técnico del equipo; y José Luis Serrano, médico de la institución.

En las capturas se puede ver cómo le piden al defensor que asista a los entrenamientos y hasta le dan medidas para que se presente en las instalaciones. Asimismo, el médico le da un contacto para que compre medicinas en caso de síntomas o malestares por la enfermedad.





Este lunes, en una nueva entrevista con Marca, el jugador comentó que, el viernes 17 de julio, Toluca le informó que rescindieron su contrato. Argumentaron que la imagen del club se vio dañada por sus declaraciones. Esto fue confirmado por una fuente a ESPN.

De acuerdo con Marca, el defensor sudamericano aseguró que presentará una demanda ante la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por incumplimiento de contrato. Por ello, el zaguero pide una indemnización por un millón 200 mil dólares, correspondiente al tiempo que le restaba de contrato con los Diablos Rojos.

Tobio asegura que Toluca incumplió con su responsabilidad de velar por su salud y la de sus compañeros, así como de violar los protocolos de las autoridades sanitarias de México. Además, Fernando remarcó al diario que, si recibe una respuesta negativa de la FMF, llevará su caso a la FIFA.





Hasta el momento, el club no ha hecho oficial la salida del zaguero o de sus declaraciones en sus redes sociales y en medios de comunicación. Asimismo, la Liga MX o la Federación Mexicana no han hecho un pronunciamiento al respecto del caso.

También la Asociación Mexicana de Futbolistas profesionales (AMFpro), encargada de proteger los derechos de los jugadores afiliados a la FMF, no ha hecho un pronunciamiento del caso.

