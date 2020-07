Los números del veterano Rubens Sambueza, quien volvió a Toluca para retornar a sus años de gloria

Con 36 años, Rubens Zambueza se incorpora a los Diablos Rojos (Foto: Artemio Guerra Baz/ Cuartoscuro)

Este martes regresó al Toluca uno de los mejores jugadores de los últimos años. Con 36 años, Rubens Sambueza se incorporó a los Diablos Rojos como refuerzo para el torneo Guard1anes 2020.

Con bombo y platillo, los mexiquenses anunciaron la incorporación de Sambu al plantel dirigido por José Manuel “Chepo” de la Torre. “La profecía del 14 se ha cumplido. ¡@rubenssambueza está de regreso en el infierno!”, dice una publicación en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el Centro de Innovación Tecnológica (CITEC), el argentino naturalizado mexicano es el tercer máximo asistidor del fútbol mexicano de los últimos cinco años. En total suma 43 pases que terminaron con la anotación para su equipo.

El argentino naturalizado mexicano es el tercer máximo asistidor del fútbol mexicano de los últimos cinco años (Foto: Liga MX)

Sus 43 pases a gol se han repartido entre 25 de sus compañeros de todas las escuadras en las que ha estado. Fernando Uribe es el jugador más beneficiado con ocho conexiones, seguido de Oribe Peralta con cinco.

En total, han sido 15 los equipos que han recibido factura por la peligrosidad del volante. Además, Santos Laguna ha sido su mayor cliente con siete trazos que acabaron en las redes.

El canterano de River Plate llegó a México con los Pumas de la UNAM de Ricardo Ferretti en 2007. Su carrera en el país la continuó con Estudiantes Tecos para luego brillar con las Águilas del América, primero bajo el mando de Miguel “Piojo” Herrera y luego con Antonio “Turco” Mohamed.

Rubens Sambueza tuvo su etapa más brillante en México con las Águilas del América (Foto: Cuartoscuro)

Tras su paso con los azulcremas llegó al Toluca en 2017. Luego defendió los colores del León y de los Tuzos de Pachuca (ambos en 2019), siendo éste su último club antes de su regreso con los choriceros.

De hecho, con con los de la Bella Airosa brindó cinco asistencias, conseguidas en el Apertura 2019. Sin embargo, su certamen más productivo fue en el Apertura 2017, cuando consiguió nueve pases que culminaron en anotación.

En cuanto a su palmarés en México, Sambueza ha sido dos ocasiones campeón de la Liga MX, ambas con América (2013 y 2014). Asimismo, consiguió alzar la copa de la Liga Campeones de la Concacaf, mejor conocida como “Concachampions”, en dos temporadas (2015 y 2016).

¿El adiós a las canchas?

El volante aún no piensa en el retiro (Foto: David Martinez Pelcastre/ EFE)

A pesar de tener 36 años, el veterano volante aún no piensa en el retiro. Cuando estaba en Pachuca aseguró que aún tenía fuerza en las piernas, pero aclaró en qué equipos le gustaría retirarse.

“Tengo pasión por el fútbol. Sin embargo, me gustaría retirarme en el América porque me dio un nombre en México, aunque a River me encantaría volver a terminar todo porque ahí nací, me crié en la casa club y me dieron la primera oportunidad”, señaló en una entrevista con la agencia de noticias EFE.

También reveló el secreto que tiene para poder seguir jugando a sus 36 años. “Creo que pasa más por la motivación. Se pueden tener o no muchos años, pero la exigencia mental tiene que ser la misma de cuando uno debutó, de esa forma se trazan las metas. Yo siempre me entrego, porque la actitud de ir para adelante es una identidad, además de no bajar los brazos”, explicó el sudamericano.

Además, agradeció al América por su sobresaliente paso en Coapa. “Fue un equipo pauta en mi vida, porque viví una etapa linda con cuatro campeonatos en cuatro años y aunque parezcan pocos, es muy difícil mantenerse en ese equipo con la presión que encierra y sobre todo ganar. Para mí fue la etapa gloriosa de mi trayectoria”, recordó el volante.

