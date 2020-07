Comisión Atlética de Nevada suspendió indefinidamente del boxeo a Julio César Chávez Jr.

También será suspendido en el estado de Arizona (Foto: Instagram/jcchavezjr)

Los escándalos en la carrera de Julio César Chávez Jr. no terminan; sin embargo, esta vez recibirá un duro golpe en su bolsillo. El boxeador mexicano fue suspendido de forma indefinida por la Comisión Atlética de Nevada y de Arizona, por lo que no podrá pelear en dos de las plazas más importantes en los Estados Unidos.

Este castigo llega luego de que en octubre de 2019, el hijo del mejor boxeador en la historia de México se negó a hacer un control antidopaje aleatorio, solicitado por la Asociación Anti Doping Voluntaria (VADA por sus siglas en inglés).

Dicha acción provocó una primera suspensión que puso en duda su pelea en diciembre de ese año, ante el estadounidense Daniel Jacobs, pues tuvo que ser movida de Las Vegas, Nevada, y fue trasladada a Phoenix, Arizona.

Cabe mencionar que Chávez Jr. terminó cayendo en aquella pelea tras sufrir una fractura en el tabique izquierdo en el quinto round y dejó su récord en 51 victorias (33 KOs), cuatro derrotas, un empate y un sin decisión.

Jacobs noqueó a Chávez en el quinto round (Foto: USA Today)

No obstante, el 20 de noviembre atendió su primera audiencia vía telefónica y tras la extensión de la sanción tuvo otra audiencia el 18 de diciembre, dos días antes de su pelea con Jacobs.

Esta no es la primera vez que el pugilista de 34 años es suspendido. En 2012 dio positivo a marihuana en el examen antidopaje posterior a la derrota ante el argentino Sergio ‘Maravilla’ Martínez.

Julio perdió por decisión unánime la corona Mediana del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Thomas & Mack Center de Las Vegas. Fue multado con USD 20,000 y suspendido por el organismo.

En 2009 dio positivo por el diurético furosemida tras enfrentar a Troy Rowand, a quien el de Culiacán había derrotado en Las Vegas. Sin embargo, la Comisión Atlética de Nevada cambió el resultado a “No Contest (No Cuenta)”; además lo suspendió siete meses y lo multó con USD 100,000.

Durante su carrera ha sido suspendido en tres ocasiones (Foto: Instagram/jcchavezjr)

Horas antes de pelear con Marco Antonio ‘Veneno’ Rubio en San Antonio, en febrero de 2012, se reveló que el 22 de enero Julio César Chávez Jr. fue arrestado en Los Ángeles, California, por conducir en estado de ebriedad. Se le sentenció a tres años de libertad condicional y a asistir a 30 reuniones de Alcohólicos Anónimos.

Desde hace varios años la carrera de Julio no ha podido despuntar y cada vez se ve más cerca el retiro. Incluso, se ha visto más interesado en hacerse popular subiendo videos a través de sus cuentas de Instagram y Tik tok.

El otro lado de Chávez Jr .

(Foto: Especial)

Pero no todo es malo en la vida del hijo de La Leyenda, pues el pasado mes de abril mostró su lado altruista y donó despensas en Culiacán, Sinaloa, para la población más afectada por la actual emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus.

“Entregamos despesnas en Culiacán, Sinaloa [...] Pude ayudar a la gente, porque tengo la manera y realmente se necesita”, comentó el boxeador. Julio César compartió en su cuenta de Instagram la imagen de una bolsa con víveres y en la cual se incluyó una hoja en donde lee el nombre del deportista, acompañado del mensaje: “¡Quédate en casa y cuídate!”

El hijo de la Leyenda precisó que continuará donando, “sin interferir ni nada con el encierro. Desgraciadamente no lo pudimos llevar a sus casas, pero sería lo más correcto”.

Julio César recibió en donde le decian que publicara lo bueno y no lo malo. “No entiendo de qué malo hablan, a lo mejor de las tontadas que digo, pero todo mundo es libre de expresión, puedo decir lo que sea. Nunca me he metido con nadie. Lo demás es entretenimiento para estar en contacto con ustedes”, aclaró

