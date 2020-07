Chivas: Ricardo Peláez reveló cómo fueron los acercamientos con Carlos Vela y Chicharito Hernández

Ricardo Peláez reveló cómo fueron los acercamientos con Carlos Vela y Chicharito Hernández (Foto: Fernado Carranza/ Cuartoscuro)

Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas de Guadalajara, reveló algunos detalles sobre el regreso de algunos ex jugadores rojiblancos. Habló sobre el caso de Javier “Chicharito” Hernández, Carlos Vela y Marco Fabián.

En una entrevista con Chivas TV, Peláez aseguró que sí buscó al Chicharito. Además, aclaró lo que pasó cuando se enteró que el delantero mexicano negó haber recibido ofertas del club.

“Sí (lo busqué) y él en algún programa dijo que no. Me parece que hubo un error de comunicación entre su representante y él”, sentenció el directivo tapatío.

Peláez aseguró que sí buscó al Chicharito antes de que el delantero fichara con el LA Galaxy de la MLS (Foto: AFP)

Recordó que se enteró cuando estaba con Amaury Vergara, presidente del equipo. Señaló que los dos no pudieron creer las declaraciones de Hernández, pues ya era la segunda vez que lo buscaban.

Ricardo apuntó que la primera vez fue antes de su llegada al club rojiblanco. “Luego yo, cuando me invitaron a ser parte de Chivas, entablé una conversación con su representante y le dije que las puertas estaban abiertas, que qué posibilidad había”, indicó.

“Pasó el tiempo y luego Chicharito dijo: ‘No me buscó Chivas’. Quiero decirle a Chicharito que sí lo buscamos a través de su representante”, enfatizó el director deportivo.

Javier Hernández, en su presentación con el LA Galaxy, mencionó que la actual administración del Rebaño no lo buscó (Foto: Kirby Lee/ USA TODAY Sports)

Y es que Javier Hernández, en su presentación con el LA Galaxy, mencionó que la actual administración del Rebaño no lo buscó. ”Para cerrar lo de Chivas, es muy simple. Solamente me han buscado una vez y fue antes del Mundial (Rusia 2018), cuando hablé con (Matías) Almeyda y de ahí en fuera nunca he estado ni cerca de llegar a Chivas”, aseguró el ariete.

“Entonces, eso de que decidí no ir... yo no decidí porque nunca me pusieron una oferta. Nunca hubo decisión alguna más que seguir en el Sevilla o seguir con este proyecto”, puntualizó en enero de 2020 en conferencia de prensa.

Carlos Vela

Peláez también aclaró lo que sucedió con Carlos Vela, actual delantero de Los Angeles FC (Foto: Gary A. Vasquez/ USA TODAY)

Peláez también aclaró lo que sucedió con Carlos Vela, actual delantero de Los Angeles FC. Aseguró que también lo buscaron, pero el MVP de la MLS los rechazó.

Explicó que, cuando fueron a buscar a Uriel Antuna a Los Ángeles, tuvieron contacto. Durante un día y medio tuvieron charlas con el representante de Vela y el jugador por WhastApp.

“Sí lo busque, pero él me dijo que en este momento no se podía porque la situación era muy difícil por la gran actuación que está teniendo en la MLS”, indicó.

Sin embargo, Ricardo aclaró que Vela podría volver al equipo que lo formó en México más adelante. “(Me dijo que) las puertas en el futuro podrían estar abiertas”, anotó.

Marco Fabián

Marco Fabián no renovó contrato con el Al-Sadd de Qatar y sigue en búsqueda de un nuevo club (Foto: Instagram/ @marcofabian_10)

El directivo del Rebaño aseguró que Marco Fabián sí podría ser una opción para el plantel que dirige Luis Fernando Tena. “La puerta está abierta”, destacó en la entrevista.

“No le puedes decir que no a un jugador que ha estado en Europa, que ha sido seleccionado nacional, que ya conoce nuestra institución, que conoce el fútbol mexicano y a los rivales”, expuso.

No obstante, ve difícil la posibilidad de que llegue el mediocampista. “En este momento lo veo difícil, porque el equipo está bien conformado”, sentenció.

Vale recordar que Marco Fabián no renovó contrato con el Al-Sadd de Qatar y sigue en búsqueda de un nuevo club. El mediocampista también jugó en la Liga MX con otro equipo: Cruz Azul.

