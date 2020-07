Consolidar lo económico, para mejorar lo deportivo: así planea LMB su regreso en 2021

LMB generó en años pasados 15 millones de pesos por alianzas comerciales (Foto: LMB)

Para la temporada 2021, la Liga México de Béisbol (LMB) se centra en generar un modelo sólido de negocios.

Horacio de la Vega, presidente de la LMB, indicó que el objetivo es que se cuente con “una liga más balanceada en lo económico y eso se traduzca en lo deportivo […] Tenemos que ser más eficientes en el gasto de los recursos, con la intención de que si tenemos ingresos, eventualmente tengamos la posibilidad de repartir los recursos entre los equipos”.

En la parte comercial, el objetivo es homologar un producto y poder vender los derechos de transmisión del circuito de verano. En el comunicado que emitió la liga 1 de julio donde anunció la cancelación de la liga, indicaron es una debilidad que existe en relación con la producción de televisión y contenido.

Lo hecho por cada equipo ha sido de acuerdo a sus posibilidades y no se puede generalizar. De la Vega explicó para Infobae México:“Una tercera de los clubes tienen un producto de televisión bien ejecutado, otra tercera parte tiene un producto de buen nivel pero, por debajo de lo que requerimos, y otra tercera parte tiene un nivel bajo de producción en televisión”.

Horacio de la Vega, presidente de la LMB, mencionó que tenían acuerdos verbales con cuatro empresas, pero tras la emergencia sanitaria sólo continuó el proceso con una (Foto: LMB)

Los dueños y presidentes de los equipos ya votaron para que la liga concentre los derechos de televisión (organizaciones como Diablos Rojos, Sultanes de Tijuana y Sultanes de Monterrey tienen acuerdos por venta de derechos de televisión con Sky). En enero del 2018, el 35% de los ingresos de la liga provenían de venta de derechos de televisión, según informó la liga en ese momento.

El directivo añadió: “Es muy probable que nosotros vamos a poner el estándar de producción, ya sea que la propia liga lo asuma con la contratación de los servicios de alguna compañía que nos brinde un servicio integral para todos los equipo o que dispongamos de cierto nivel de catálogos de ejecución de producción y los equipos se comprometan a cumplir”.

En relación con los ingresos que le representan las alianzas comerciales, la liga generó 15 millones de pesos anuales. Cifra que para este año pudo ser superior, pero ante la emergencia sanitaria no pudieron concretar dichos acuerdos.

El presidente de la LMB indicó que antes de la emergencia sanitaria eran cuatro empresas con las que tenían acuerdo verbales, ante la situación sólo quedó un patrocinador.

En enero del 2018, el 35% de los ingresos de la liga provenían de venta de derechos de televisión. (Foto: Enrique Gutiérrez/Diablos Rojos)

Los acuerdos comerciales que tuvo la liga en el 2019, en su mayoría fueron acuerdos por un año y lo que ahora se buscaba era ampliar el periodo.

El contexto actual hizo que se replantearon una serie de proyectos y estrategias al interior de los equipos y la liga. Ramón Ramírez, vocero de los Pericos de Puebla, comentó: “Esta epidemia nos deja claro que debemos estar preparados en los mejores panoramas y si los estadios tiene que estar a puerta cerrada, el béisbol no se puede detener. El contrapeso a eso es trabajar en temas comerciales derechos de transmisión, con una comercialización del equipo”.

Para la operación de toda la liga se requieren de 960 millones de pesos anuales, según datos obtenidos por Forbes.

Eustacio Álvarez, presidente de los Rieleros de Aguascalientes, expresó que en al interior de la liga hicieron una autocrítica y se detectaron carencias, las cuales reforzarán para el 2021.

La LMB trabaja en mejorar sus estatuto relacionados con la venta de jugadores (Foto: Enrique Gutiérrez/Diablos Rojos)

“Tenemos que ampliar nuestra comercialización, ampliar la mercadotecnia. hay muchos otras área, vamos a trabajar para cubrir estas carencias como liga [...] es de las ocasiones en las que he sentido que estamos más conscientes de lo que tenemos que trabajar y, que si queremos una liga más fuerte y con mayor futuro, tenemos que trabajar en esas áreas”, agregó.

Otro de los rubros pendientes al interior del circuito de verano es conformar reglamentos en relación con el tema comercial, televisión, uso de redes sociales, como sucede, por ejemplo en las Grandes Ligas.

Para Horacio de La Vega es importante que todas las reglas sean claras, porque al no tener reglas en ciertos rubros, provoca que se reúnan para llegar a un acuerdo y, consideró, que afecta la relación de la liga y los dueños o presidentes.

Además, la Liga Mexicana de Béisbol trabaja con una persona de Ligas Menores para mejorar sus estatutos, lo anterior de cara a negociación de un nuevo contrato para la exportar jugadores.

Apoyos los peloteros, cuerpos técnicos y umpires

El el universo de peloteros, umpires y cuerpo técnico, en la LMB es de alrededor de 700 personas. (Foto: LMB)

Fue el 9 de abril que la Liga Mexicana de Béisbol que dio el primer anuncio sobre la suspensión del inicio de la liga y, finalmente, el 1 julio informó la cancelación de la temporada 2020.

Los equipos comenzaron a ofrecer apoyos a sus peloteros desde abril, y cada una estableció distintos esquemas.

Por ejemplo, algunos ofrecieron entre el 10 y 20% de acuerdo al salario del jugador, préstamos a fondo perdido, en otros casos las cantidades que otorgaron fue de acuerdo a una serie de criterios, otros fueron apoyos en vivienda, entre otros.

Otro de los acuerdos que se establecieron entre la liga y las organizaciones fue brindar apoyo para todo el universo de peloteros, umpires y cuerpo técnico, que significa alrededor de 700 personas.

Del total de jugadores que integran la plantilla de Pericos de Puebla, menos del 50% solicitaron apoyo económico al equipo (Foto: Cortesía Pericos de Puebla)

En el caso de los Pericos de Puebla, se comunicaron con los peloteros para darles certeza en relación con el proyecto tanto a jugadores como con el cuerpo técnico.

“Ellos son conscientes de las limitaciones económicas que pueden llegar a tener una institución al no tener actividad, y nosotros somos conscientes de las necesidades que ellos tienen. Caso por caso, el área deportiva lo analizó para poderlos apoyar, para generarles préstamos o apoyos a modo de que sepan que no están solos y que evidentemente no son montos similares a los de un salario de temporada regular. La instrucción del dueño de la organización es no dejarlos a la deriva”, mencionó Ramón Ramírez, vocero de los Pericos de Puebla.

En el caso de la roster de Puebla, menos de la mitad solicitó apoyo, y en el caso de los que los solicitaron fueron entre el 10 y 25% de los salarios. Ante la cancelación de la temporada tienen contemplado que el número de jugadores que pueda solicitar ayuda económica pueda incrementar.

Es un equipo que recibe más del 50% de sus ingresos en patrocinios y un 30% provienen de la venta de boletos. “Hay que hacer una estrategia muy integral para que esa taquilla sí crezca, pero que la operación no depende con tanto porcentaje de la venta de boletos”, indicó el vocero de los Pericos.

Fue el 1 de julio que la LMB determinó que no existían las condiciones para disputar la temporada 2020 (Foto: Enrique Gutiérrez/Diablos Rojos)(Foto: Enrique Gutiérrez/Diablos Rojos)

De acuerdo con datos de Proceso, el salario promedio en la LMB está entre 150,000 y 170,000 pesos mensuales y para los beisbolistas novatos es de entre 40,000 y 50,000 pesos.

Olmecas de Tabasco otorgó a sus beisbolistas y cuerpo técnico entre el 15 y 20% del salario, de acuerdo con la información que dio Juan Carlos Manzur, presidente del equipo para el programa Béisbol y Más en la cadena ABC Noticias.

En el caso de Sultanes de Monterrey, Grimaldo Martínez, gerente deportivo de la novena regiomontana, mencionó para Reforma a finales de abril que en la liga el acuerdo fue que les prestaran dinero a los beisbolistas y el 70% del roster solicitó préstamos a la institución.

En relación con la operación de la Liga, se había acordado de forma interna que los equipos no realizarían una aportación como regularmente la hacían.

Cada organización ofreció distintos esquemas para apoyar a los peloteros (Foto: Instagram/ligamexbeis)

En el 2018, la cifra que aportaba cada club ascendía a 3.1 millones de pesos, la liga para operar requería de 50 millones de pesos, se acuerdo con los datos obtenidos por Proceso y para la operación de la Academia del Carmen se requerían 28 millones pesos anuales.

Horacio de la Vega explicó: “el funcionamiento de la liga iba a ser una bajo un esquema de sustentabilidad, con la venta de derechos televisión y patrocinios. Hubo una aportación de los dueños ya iniciada la pandemia para hacer frente a gastos como la academia y para compromisos asumidos”.

En la operación de la liga se hicieron reducción en el costo entre 60 y 70% y en la estructura se hicieron reducciones en la nómina de 30%, pero sin despedir a personal.

