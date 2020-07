Un ex dirigido por Bielsa en Chile reveló: “Cuando perdíamos el vestuario era un velorio, le teníamos miedo”

Marcelo Bielsa clasificó a la selección chilena a Sudáfrica 2010, donde pisó los octavos de final (NA)

Mark González es uno de los jugadores más representativos de la selección chilena en los últimos tiempos. Formó parte de la frustrada generación posterior al Mundial 98 pero también fue protagonista durante el proceso revolucionario de Marcelo Bielsa, que cambió la historia del fútbol de su país. En diálogo con Cultura del Gol, alabó al entrenador argentino.

“Bielsa cambió la mentalidad del fútbol chileno. Fue el creador de esta generación dorada. Era un equipo joven con muy poca experiencia y toda su metodología era todo nuevo para nosotros. Su exigencia e intensidad, no estábamos acostumbrados a eso. Eso llevó a cambiar el chip al jugador chileno en general, no sólo a la selección. Nuestro problema era mental y físico”, fue el análisis principal del ex todoterreno por banda izquierda.

González, que convivió con el Loco en las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 y disputó los cuatro partidos de Chile en ese Mundial, agregó: “Con Bielsa aprendí la parte táctica, el saber moverme, en qué momento acelerar y en qué momento no”. Y recordó: “Cuando perdíamos el vestuario era un velorio. Por la personalidad de Bielsa, no volaba una mosca. Teníamos miedo”.

Además, repasó la anécdota que salió a la luz hace algunos meses: Bielsa entró al vestuario tras una derrota, se desnudó, se tiró boca arriba en una camilla y se quedó dormido media hora. “Sólo él sabe por qué hace las cosas, nosotros no entendíamos”.

Mark González disputó el Mundial 2010 y fue campeón con la Roja en la Copa América Centenario de 2016 (NA)

Tras la partida de Marcelo Bielsa fue su coterráneo Jorge Sampaoli el que tomó las riendas. Mark González fue convocado en reiteradas oportunidades pero luego quedó afuera de la lista mundialista. “Me quedé con la espina de no estar en Brasil 2014 y la Copa América en Chile 2015. En ese tiempo estaba en Rusia, hablé con Sampaoli y me pidió que volviera a Chile. Fue mi peor error, me podría haber quedado afuera pero volví y no me convocó ni al Mundial ni a la Copa América. Confié en lo que me dijo”, se sinceró el ex jugador de 35 años.

La frustración de 2014 y 2015 se atenuó con su citación para la Copa América Centenario en 2016, de la mano de Juan Antonio Pizzi, donde la Roja logró el bicampeonato. "El equipo estaba pulido de hacía muchos años y se hizo muy fuerte. Nos conocíamos a la perfección. Podía venir cualquier técnico como en la Centenario y jugábamos de memoria. Luego de Sampaoli fue decayendo, Pizzi agarró el fierro caliente pero el equipo jugaba solo", aclaró.

Mark González no tiene una mirada optimista respecto al futuro del combinado nacional chileno: “La gente ahora exige que Chile sea campeón, cambió el fútbol chileno en todo sentido. Hoy día venimos en picada, se terminó la generación dorada”.

