Zion Williamson transformó su físico para el reinicio de la NBA: la foto que disparó las especulaciones sobre su peso

La foto que publicó New Orleans de Zion Williamson que rápidamente disparó los elogios sobre su físico

Tuvo que aguardar varios meses afuera por una lesión inesperada. Cuando tuvo su bautismo de fuego, el camino nuevamente se interrumpió por la pandemia. Antes, después y durante ese ansiado recorrido inicial por la NBA, Zion Williamson debió convivir con aquellos detractores que se enfocaban en su estado físico y en su peso. El retorno de la acción en la burbuja de Disney tiene a la joven promesa en el centro de los reflectores. Y él no defraudó...

Durante los días previos había jurado que durante la pandemia consiguió el modo de mantenerse físicamente impecable y la primera foto que publicaron los New Orleans Pelicans en sus redes parecen confirmar eso: Zion, con barbijo y mirada desafiante, despertó los elogios de los fanáticos porque ven ya en esa simple escena el fruto de su esfuerzo.

“Mi padrastro y yo encontramos diferentes maneras de mantenernos en condición. En la cancha, fuera de la cancha. De cualquier forma que pudimos. Al principio fue muy difícil”, explicó el joven de 19 años en una conferencia virtual con periodistas donde relató que junto con su padrastro, Lee Anderson, estuvieron ejercitándose a diario gracias a que tuvieron la oportunidad de utilizar un gimnasio ya que las instalaciones de los Pelicans estuvieron cerradas.

Sin embargo, optó por no develar dónde se entrenó ya que estaba prohibido trabajar con el cuerpo técnico del equipo según la NBA: “No puedo contarte todos mis secretos. Hay algunas cosas que debo guardar para mí”, dijo entre risas.

“En cuanto al cuerpo, se ve increíble. Se ve bien. Se ve mejor de lo que ha estado en un tiempo. Ha estado haciendo el trabajo y ha sido genial verlo”, dijo su compañero de equipo Josh Hart en declaraciones que recogió el diario local Nola. “Se ve mucho más en forma de lo que esperaba”, dijo uno de los fanáticos en esa publicación en redes. “Parece más delgado”, señaló otro.

Zion debutó en enero de este año ante San Antonio Spurs (Foto: Reuters)

No es un tema menor todo el debate que se generó en torno a esta foto y a su físico. La operación para reparar un menisco lateral desgarrado en su rodilla derecha lo privó de debutar en su equipo hasta el 22 de enero de este año, cuando hizo su irrupción oficial en la derrota 121-117 contra los San Antonio Spurs: acumuló 22 puntos en 18 minutos.

Inmediatamente, empezaron a escucharse las voces críticas sobre su peso. El comentarista Mark Jackson habló sobre su físico durante ese encuentro y desató el debate. Mientras tanto, las estadísticas televisivas indicaban que pesaba 285 libras (129 kilos) y lo marcaban como el “tercer jugador” con más peso en la NBA en esta temporada. Si bien no hubo definiciones oficiales en estas horas, algunas versiones indican que no sólo bajó varios kilos, sino que tonificó varias áreas de su cuerpo.

Semanas antes de este primer entrenamiento posterior al parate, el vicepresidente ejecutivo de operaciones de los Pelicans, David Griffin, ya había advertido que el estado de Zion era destacado: “Está en buen aspecto físico y mental”. Otro integrante de la estructura de New Orleans le adelantó por entonces a ESPN que se iban a “sorprender” cuando vieran a Williamson. Y no se equivocó. “Ha trabajado muy duro durante el tiempo que estuvo afuera. Lo he visto mucho y hemos hablado mucho sobre las cosas que esperamos que haga”, declaró también el entrenador jefe del equipo, Alvin Gentry, al medio The Athletic.

Las fotos que se conocieron son de los primeros días de entrenamientos individuales obligatorios con vistas al viaje al ESPN Wide World of Sports Complex, donde desde el 30 de julio los 22 equipos culminarán la temporada 2019/20. Con Zion promediando 23.6 puntos y 6.8 rebotes antes de la pandemia, los New Orleans se enfrentarán en esa misma fecha a los Utah Jazz, 144 días después de haber disputado su último juego.

