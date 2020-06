La dura respuesta de Lewis Hamilton a los repudiables comentarios de Bernie Ecclestone sobre el racismo

Lewis Hamilton es uno de los deportistas más activos en la lucha contra el racismo (REUTERS/Edgar Su)

La muerte de George Floyd, el ciudadano afroamericano que fue asesinado el pasado 25 de mayo por un ex integrante de la policía de Minneapolis, volvió a poner en el centro de la escena mundial los casos de abuso y de racismo contra la comunidad negra. Generó tanto impacto que el deporte no estuvo ajeno a lo sucedido y grandes protagonistas de diferentes deportes como LeBron James, la estrella de la NBA, y Lewis Hamilton se mostraron como parte esencial de la continua lucha por la desigualdad racial en los Estados Unidos y el resto del mundo.

En este escenario, en las últimas horas, piloto británico volvió a utilizar sus redes sociales para responder a una desacertada declaración que emitió Bernie Ecclestone en una nota reciente que le fue hecha por la cadena CNN. Al ser consultado por el “proyecto Hamilton”, la flamante iniciativa que el seis veces campeón de Fórmula 1 creó para promover la diversidad en el automovilismo, el ex mandamás de la máximo categoría respondió: “En muchos casos, las personas negras son más racistas que las blancas”.

Luego de leer los repudiables comentarios de Ecclestone, fue el propio Hamilton el que utilizó su cuenta de Instagram para apuntar al director ejecutivo que dejó la F1 a principios de 2017. “No sé por dónde empezar en esta ocasión. Estoy muy triste y decepcionado de leer estos comentarios. Bernie está fuera del deporte y es de una generación diferente, pero esto es exactamente lo que está mal: comentarios ignorantes y maleducados que nos demuestran lo lejos que necesitamos llegar como sociedad para la verdadera igualdad”, escribió el piloto de 35 años.

El mensaje de Lewis Hamilton en su cuenta de Instagram

“Tiene sentido para mí ahora que nada fue dicho o hecho para hacer nuestro deporte más diverso o para hacerse cargo del abuso racista que he sufrido a lo largo de mi carrera. Si alguien que ha manejado el deporte durante décadas tiene tal falta de comprensión de los problemas con los que nosotros los negros lidiamos cada día, ¿cómo podemos esperar que toda la gente que trabaja por debajo de él lo entienda? Esto empieza en lo más alto”, agregó Hamilton en su largo escrito que subió al formato de stories.

En la reciente entrevista que le dio a la cadena norteamericana, Ecclestone sentenció que la idea del múltiple campeón de la F1 es “completamente estúpida” sobre su intención de derribar las estatuas de personajes históricos que hayan tenido actitudes racistas.

“Ahora, la hora del cambio ha llegado. No pararé de presionar para crear un futuro inclusivo para nuestro deporte, con igualdad de oportunidades para todos. También para crear un mundo que dé igualdad de oportunidades a las minorías. Seguiré usando mi voz para representar a aquellos que no la tienen y para hablar por aquellos que no tienen tanta representación, para dar la posibilidad de tener una oportunidad en nuestro deporte”, cerró Lewis su descargo tras las declaraciones del hombre de 89 años y que manejó la F1 durante décadas.

Ecclestone fue un hombre que dominó la organización de la F1 durante décadas hasta 2017 (REUTERS/Maxim Shemetov)

