“Pido la destitución de Ana Gabriela Guevara”: la respuesta de un diputado por las denuncias contra la titular de la Conade

La ex velocista ha rechazado comparecer ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados (Foto: Gobierno de México/ Cuartoscuro)

Ya son varias las denuncias en contra de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Sin embargo, la funcionaria asegura que las acusaciones son falsas.

Aun así, la ex velocista ha rechazado comparecer ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. En varias ocasiones la instancia legislativa ha solicitado que se presente, pero sólo han habido respuestas negativas de Guevara.

“La hemos buscado en diferentes ocasiones. En varias ocasiones la hemos invitado”, confirmó en entrevista con Infobae México el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Alonso Riggs Baeza.

Miguel Alonso Riggs Baeza, secretario de la Comisión de Deporte de la Cámara de diputados (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Señaló que la ex atleta tendrá que presentarse tarde o temprano a la Cámara de Diputados para comparecer. Explicó que a partir de septiembre, los secretarios tendrán que asistir al recinto legislativo para que hablen sobre el avance de sus administraciones.

“Cuando ella tendrá que afrontar a la Cámara de Diputados será forzosamente cuando tengan que ir a comparecer los secretarios, que es a partir de septiembre. De ahí se hace un rol de comparecencia de los diferentes funcionarios”, detalló el miembro de la Comisión de Deportes.

Recordó que en la última comparecencia de Ana Gabriela, él presentó una denuncia por un desvío en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) por 61.2 millones de pesos. Asimismo, señaló que, de esta averiguación, la Secretaría de la Función Pública (SFP) señaló que el desvío fue por 50 millones de pesos.

La SFP, dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval, inició un procedimiento de oficio para investigar los hechos denunciados por los empresarios (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

“La auditoría de la función pública ha determinado que sí hay un daños patrimonial por 50 millones de pesos. ¿Cuándo van a ir por ellos?”, cuestionó el legislador por el estado de Chihuahua.

Además, habló de su compañera en la instancia legislativa, Ana Laura Bernal Camarena, diputada del Partido del Trabajo (PT) y suplente de Guevara en la Cámara Baja, donde ocupa su escaño mientras la ex atleta se encuentra a cargo de la Conade. Esto porque también fue involucrada en el caso de corrupción en contra de empresarios veracruzanos.

“Las acusaciones ni las toca. Sí va a las Comisiones y ha presentado una iniciativa por ahí que no me parece muy profunda. No participa mucho y ella no se mete en ese tema. La verdad es que ella no tiene mayores herramientas para defender lo indefendible”, acotó Riggs Baeza.

Armida Adriana Ramírez Corral y Ana Gabriela Guevara fueron denunciadas por empresarios veracruzanos (Foto: Cortesía)

Por último, recalcó su postura de que la titular de la Conade debería dejar su cargo. “Yo como diputado, de manera singular, ya pedí que la directora fuera sustituida. Lo he hecho en el pleno, desde mi curul, en Comisiones y a través de medios de comunicación”, externó.

A pregunta expresa si la seguirá pidiendo, el diputado contestó: “Pido la destitución de Ana Gabriela Guevara como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte”.

Y es que en menos de un mes, la funcionaria acumula dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR). Ambas presentadas por la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMCSA); una por extorsión en una licitación y otra por intento de homicidio, luego que los querellantes fueran atacados con armas de fuego.

A su vez, la SFP, a través del Órgano Interno de Control (OIC) de la Conade, inició un procedimiento de oficio para investigar los hechos denunciados por los empresarios veracruzanos. Estos fueron citados a declarar sobre el particular la semana entrante.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Conade le presentó protocolo de salud a atletas que se preparan para Tokio 2020

Empresarios que denunciaron a Ana Gabriela Guevara por corrupción sufrieron atentado con armas de fuego

En medio de acusaciones de corrupción, Ana Guevara dijo que es imposible hacer triangulaciones con el Fodepar

“Se ganó su medalla de oro por corrupta”, sentenció un diputado sobre las acusaciones en contra de Ana Guevara