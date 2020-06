“Mátenlos”: crónica del atentado con armas de fuego contra empresarios que denunciaron a Ana Gabriela Guevara

Infobae México reconstruyó lo que ocurrió el pasado miércoles en el estado de Veracruz (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Rafael Sánchez Cano, apoderado legal de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMSA), notó el martes pasado unos autos extraños afuera de su despacho en Boca del Río, Veracruz. Entre estos una camioneta Nissan color blanca.

Al día siguiente, el miércoles 9 de junio, identificó a la camioneta que rondaba por el inmueble. Por ello, uno de sus escoltas lo persiguió, pero la perdió en la calle Simón Bolívar.

Más tarde, el también abogado y el empresario Jesús Chaín salieron a comer, acompañados de dos escoltas en su BMW blindado. “Al dar la vuelta, vimos una Nissan color blanca, la cual es la misma que anda en el convoy”, recordó en entrevista con Infobae México.

Así terminó el BMW después del atentado (Foto: Twitter @arteaganoticias)

En ese vehículo identificaron a Armida Adriana Ramírez Corral, ex alcaldesa de Xalapa, Veracruz, y comadre de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Estas dos mujeres, junto a varios funcionarios de la dependencia, fueron denunciadas por CIMSA ante la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 21 de mayo.

“Vimos a la persona que se encuentra denunciada, la que es la operadora de la ex velocista. Me percato que se encuentra en el vehículo, con un sujeto que venía manejando con un cubrebocas, y se nos queda viendo”, explicó el abogado.

Cuando hacen contacto con Ramírez Corral, el vehículo donde viajaba ésta acelera. “Los empezamos a seguir, siguieron acelerando muy fuerte y los seguimos”, relató.

En la persecución, la Nissan dobló en la calle Costa de Oro, donde “casi se voltean”. Luego, los vehículos que formaban parte del convoy del día anterior empezaron a seguir a Sánchez Cano y a su socio.

En esos momentos, se reventó el amortiguador del BMW, por lo que tuvieron que detenerse. Ahí, varios sujetos rodearon el coche y regresa la Nissan, pero esta vez sin Ramírez Corral.

La persona que iba manejando, se quita el cubrebocas y dice: 'Dispárenle, dispárenle con todo. Les cargó la verga, mátenlos’

Parte de la denuncia presentada ante la FGR contra la titular de la Conade (Foto: Twitter @arteaganoticias)

“Nos disparan. Salimos del área de fuego. Salimos hasta donde pudo llegar nuestro carro, estampamos dos vehículos y tuvimos que salir corriendo”, explicó Rafael. Después de eso, los denunciantes de la Conade se resguardaron y presentaron su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

Sin embargo, el abogado acusa que las autoridades no han actuado conforme a la ley, pues la Fiscalía no se ha pronunciado respecto del ataque y no les han dado medidas de protección.

La visita de un policía

Las víctimas se encuentran a salvo y están resguardadas ante posibles nuevos ataques en su contra (Foto: Twitter @arteaganoticias)

Al día siguiente del altercado, este jueves 11 de junio, un policía visitó su despacho. Sánchez Cano se percató por las cámaras de seguridad que el agente, antes de presentarse, inspeccionó las ventanas de los demás vehículos del abogado, que también están blindados.

—¿Por qué usa carros blindados?—, dijo el policía.

— Por temas de seguridad. Yo siempre he usado carros blindados— contestó el apoderado legal.

Armida Adriana Ramírez Corral y Ana Gabriela Guevara son comadres (Foto: Cortesía)

Esta persona se presentó con el motivo del BMW, que quedó abandonado luego del altercado. El policía refirió que el vehículo se encuentra registrado a ese domicilio. “Lo cual es absolutamente falso, porque trae placas de Tlaxcala. No ha hay nada que lo vincule con el domicilio de mi despacho”, aseguró el abogado.

“Empieza a caer en contradicciones y anomalías. Empieza a darme cierta información. Me refiere que los cartuchos, que las armas y los videos. En los videos se aprecian vehículos, que yo no tenía percatado. Técnicamente se abrió el policía y me empezó a dar información”, explicó.

Pobre señor, estaba muy nervioso y terminó diciéndome las cosas

¿Complicidad de FGE?

Verónica Hernández Giadáns es la fiscal del estado de Veracruz (Foto: Twitter @FGE_Veracruz)

Sánchez Cano aseguró tener el conocimiento de que supuestamente durante el altercado participaron elementos de la policía. Esto porque un amigo suyo, de buen cargo en la FGE, le dio información sobre el caso.

“Me informó asustado en la mañana para decirme que la Fiscal encuentra inconsistencias en el evento. Que para ella todo esto es una simulación y que me quiere investigar por lavado de dinero, delincuencia organizada, porque según ella pertenezco a un grupo delincuencial”, aseveró.

Este no sería el primer escándalo de Verónica Hernández Giadáns, la fiscal de Veracruz. Su nombramiento mismo fue polémico por señalamientos de irregularidades en la remoción del anterior fiscal, Jorge Winckler Ortiz, así como el acompañamiento de un fuerte operativo policiaco para evitar protestas.

Verónica Hernández Giadáns es prima de Guadalupe Hernández Hervis, alias “La Jefa” (Foto: Twitter @FGE_Veracruz)

Además, se le recordó que es prima hermana de Guadalupe Hernández Hervis, alias “La Jefa”, presunta integrante del grupo delictivo parte del cártel de “Los Zetas”, que ella misma ha confirmado. Sin embargo, los diputados locales, con mayoría de Morena, consideraron que su parentesco no es impedimento para ocupar el cargo.

Además, Sánchez Cano señaló que Hernández Giadáns es comadre de Armida Adriana Ramírez Corral. “La fiscal resulta que no cree lo que sucedió. El derecho no es de creer, es de llegar a la verdad histórica de los hechos”, sentenció.

“Mi amigo, cercano a la fiscal, me dice que quieren hacer una tarjeta informativa para entregársela al señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) el lunes, informando que pertenezco a una célula criminal”, agregó.

Armida Adriana Ramírez Corral fue alcaldesa de Xalapa (Foto: Cortesía)

Por esto, hizo un llamado a las autoridades para esclarecer los hecho en su contra. Declaró que está dispuesto a que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiguen su persona, sus cuentas bancarias y su comportamiento ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

No estoy pidiendo nada más que procuración de justicia, que se detenga a los responsables, porque esto no va quedar impune ni me voy a detener

MÁS SOBRE ESTE TEMA

En medio de acusaciones de corrupción, Ana Guevara dijo que es imposible hacer triangulaciones con el Fodepar

Medallistas olímpicos coincidieron en mala administración del Fodepar

Entre señalamientos por corrupción y su posible desaparición, los atletas defienden el Fodepar

“Se ganó su medalla de oro por corrupta”, sentenció un diputado sobre las acusaciones en contra de Ana Guevara