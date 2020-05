“Se ganó su medalla de oro por corrupta”, sentenció un diputado sobre las acusaciones en contra de Ana Guevara

Ana Gabriela Guevara fue denunciada ante la FGR la semana pasada (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

La denuncia en contra de Ana Gabriela Guevara por supuesta asociación delictuosa, cohecho y otros delitos ha generado varias reacciones. Entre ellas está la de la misma Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, la cual en varias ocasiones ha confrontado supuestas irregularidades en su administración al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En entrevista con Infobae México, Miguel Alonso Riggs Baeza, diputado del opositor Partido Acción Nacional (PAN), consideró que la funcionaria es es una corrupta. “Yo le pondría a Ana Gabriela otra medalla de oro en el tema de corrupción. Se ganó su medalla de oro por corrupta. Las acusaciones están firmes y están de frente”, aseguró.

Y es que esta denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) no es el primer escándalo de la gerencia de la ex atleta. En diferentes ocasiones se han señalado presuntos desvíos de fondos y hasta la Secretaría de la Función Pública (SFP) le ha realizado una auditoría.

“Ana Gabriela ya tiene un ramillete de denuncias en su contra. Yo presenté una cuando fue la única vez que compareció en la Cámara de Diputados. Yo le presenté un desvío de fondos de hasta 60 millones de pesos. La Secretaria de la Función Pública ha determinado que el desvío de fondos es de más de 50 millones de pesos. OK, entonces ve por ella. Si ya determinaron el desvío de fondos, ve por ella”, recalcó.

El también secretario de la Comisión de Deporte acusó que Ana Gabriela ha mostrado irregularidades en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar). Esto en relación a las protestas de atletas por incumplimiento de pagos o los señalamientos de aumentos de sus apoyos a deportistas sin razón aparente.

“Ese fondo lo mueve Ana Gabriela como le da su regalada gana, con las federaciones de natación y taekwondo sobre todo. A unos atletas les incrementa la beca sin cumplir con los requisitos, a otros se las deja igual cumpliendo los requisitos para que se les sea aumentada y a otros se las baja”, expresó.

Consideró que la ex velocista debería velar por los intereses de los deportistas, en especial porque ella vivió casos similares cuando asistía a las competencias. “Ana Gabriela fue una deportista élite, de las grandes glorias que ha brindado México. Ella sabe que el recurso económico es importantísimo para el atleta de alto rendimiento para mejorar sus niveles deportivos”, sentenció.

Sobre la petición de la Comisión para que comparezca, Riggs Baeza aseguró que la medallista olímpica no asistirá a la cita porque ya ha rechazado varias llamadas. “No fue a defender ni el presupuesto del deporte para este 2020, no fue en noviembre, ¿cuál transparencia? No creo que vaya a ir hasta que sea reglamentario que vaya, y eso será cuando empiecen a comparecer los funcionarios, por ahí de octubre”, explicó.

A su vez, comentó que le pediría al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la renuncia de Guevara. “Yo por mí le digo al presidente Andrés Manuel: ‘La titular de la Conade no trabaja, es corrupta, va contra de todo lo que usted dijo en campaña, porque aquí en ejercicio no cumple, no lo investiga, no lo persigue’”, aclaró.

Esta sería la segunda ocasión que esta instancia legislativa pide su renuncia. En julio de 2019, en una comparecencia de Ana Gabriela, el diputado Alan Falomir le pidió que renuncie al cargo y regrese a la Cámara a hacer el trabajo legislativo.

