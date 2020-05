“Siempre me he apegado a la legalidad”: Ana Gabriela Guevara sobre denuncia por extorsión

La titular de la Conade aseguró que no tiene conocimiento de la denuncia en su contra ante la FGR (Foto: Conade)

Ana Gabriel Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), contestó este jueves a las acusaciones de corrupción en su administración, así como a una denuncia puesta en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Por medio de un comunicado, la ex atleta se refirió a las notas periodísticas que la señalan por presuntas irregularidades en manejos del presupuesto, además de estar involucrada en una caso de presunta extorsión a los representantes de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMCSA).

“Quiero puntualizar que SIEMPRE ME HE APEGADO A LA LEGALIDAD Y HE INSTRUIDO DE IGUAL MANERA AL PERSONAL DE CONADE PARA QUE ASÍ MISMO SE CONDUZCA”, expresó la funcionaria.

Recalcó que “se han seguido los procedimientos administrativos y normatividad correspondiente” en la contratación de servicios de la Conade. Además, aseguró que no tiene conocimiento en la denuncia presentada ante la Fiscalía.

Si existe alguna denuncia, en su momento conoceré de ésta, pero quiero dejar en claro que al día de hoy no existe un citatorio

Cabe resaltar que no se pronunció ante la petición que le hará la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados. Esto en relación con que los diputados Ernesto Vargas, Alan Falomir, Erik Morales y Martha Elena García llamarán a la Guevara para que comparezca ante la comisión.

“Ella no nos da la cara, sostiene que es un ataque político o un acto de mala fe, yo no creo que sea por ahí, no creo que ella haya impulsado una causa por la cual alguien se levante en su contra, no hay ninguna lucha para que ella sea blanco de falsos señalamientos”, comentó Ernesto Vargas en la primera reunión de trabajo virtual de esta comisión.

Y es que la ex velocista ha sido involucrada en varios escándalos de presunta corrupción. El más reciente fue el que se dio a conocer este miércoles, cuando Víctor Hugo Arteaga, periodista de El Financiero, informó que la dirigente fue denunciada ante la FGR.

De acuerdo con el medio, CIMCSA acusó a la titular de la CONADE de posible asociación delictuosa, cohecho, simular licitaciones, falsificación de documentos y lo que resulte. Esto por presuntamente exigir cobros por la adjudicación de un contrato por 16.9 millones de pesos.

Además, la denuncia señala a otros funcionarios de la dependencia de estar involucrados. Los nombres son: Sergio Monroy, subdirector general, Omar Hernández, subdirector de administración, Eric Delgado Blas, encargado de proveedores, Maricela de la Cruz, coordinadora del área jurídica, y Filiberto Otero Salas, titular del Órgano de Control Interno.

En otras ocasiones, Ana Gabriela Guevara, medallista olímpica del país, ha desmentido que sea parte de estos actos en diferentes medios de comunicación. En una entrevista con Pasión W, aseguró que “existe una campaña negra en su contra”, además de señalar que siempre ha actuado con rectitud.

“Existe una intención de todas las acusaciones, sobre todo de las primeras que surgieron de las supuestas cinco denuncias que había en la (Secretaría de la) Función Pública. Entregamos lo relacionado para dejar todo claro”, apuntó la funcionaria.

“Es una campaña negra y lo único que puedo decir sobre todas las acusaciones es que ya entregamos lo que se pidió, no hemos recibido contestación. Tengo toda la tranquilidad de que esto está más que claro”, aseveró.

