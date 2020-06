9 frases de Ronaldo Nazario: su sobrepeso en el Real Madrid, el jugador que más se le parece y los cuatro mejores futbolistas de la historia

El exjugador de FC Barcelona y Real Madrid y actual presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario Lima (EFE)

Luego del reinicio de La Liga de España tras la suspensión por la pandemia del coronavirus, Ronaldo Nazario brindó una conferencia de prensa en su rol como presidente del Real Valladolid. Peor como suele suceder, las preguntas estuvieron relacionadas a su carrera como futbolista en la que brilló en clubes como el Inter de Milan, el Barcelona y el Real Madrid.

Consultado sobre qué estrella del fútbol internacional contrataría si su institución contara con el presupuesto necesario, no dudó: “Ficharía a Mbappé. Me recuerda un poco a mi por su velocidad, por cómo finaliza, por cómo remata. Me recuerda a mis tiempos de jugador”. De inmediato aparecieron entonces nombres de otras jovenes figuras, como el noruego Erling Haaland: “Creo que es un gran jugador. Es todavía joven, está haciendo un año bastante bueno con muchos goles. Pero vamos a ver cómo lo termina. Es un jugador al que seguro los equipos grandes van a estar mirando. El Real Madrid tiene muy buenos jugadores. Benzema cada domingo mete goles”.

Otro de los apellidos por los que le consultaron fue el de Lautaro Martínez, objetivo del Barcelona en el próximo mercado de pases: “Es un gran delantero que ya está en un gran equipo como es el Inter. Veremos qué pasa en el mercado, parece que va a ser muy movido. No puedo decidir por él y no sé qué es lo mejor para él. No me atrevo a decirlo. Le deseo suerte. No es mal problema para él elegir entre Barcelona e Inter”, apuntó.

Con respecto al Real Madrid, Ronaldo se refirió a dos de sus compatriotas que allí juegan: “Creo que su papel va a ser importante. Tienen que seguir enseñando sus valores, seguir ganando espacio en el fútbol mundial. Ni Vinicius ni Rodrygo son titulares indiscutibles en el Real Madrid pero tienen calidad y potencial para hacerlo. Tienen que seguir mejorando”.

Ronaldo afirmó que Kilyan Mbappé se parece a él en sus comienzos

El brasileño se mostró aliviado de que la pandemia haya sucedido cuando su carrera como futbolista ha acabado hace tiempo, ya que el confinamiento podría haber sido un problema para él y su estado: ”Creo que los jóvenes van a tener una ventaja sobre los demás en el aspecto físico tras el parón pero no creo que vaya a ser determinante. Los entrenadores serán determinantes para gestionar a los jugadores en plantilla para que todos puedan jugar y sufrir menos en los partidos hasta final de temporada”, señaló.

Además, aprovechó la charla para destacar a los atacantes uruguayos Luis Suárez y Edinson Cavani: “Son otros dos grandes delanteros, siguen en la actividad y marcando muchos goles. Suárez acaba de volver de la lesión y tiene muy buena pinta de cara a este fin de temporada y a las siguientes. Con Cavani no sabemos qué va a pasar. Va a estar en el mercado, a ver dónde va. Le deseo suerte”.

En relación con esto, uno de los periodistas le recordó unas declaraciones del entrenador Fabio Capello, quien hace poco reveló que Ronaldo era un problema para el Real Madrid porque su vida privada afectaba su carrera como profesional. Es así que solía frecuentar fiestas, llegar en mal forma a las prácticas y su estado físico no era el indicado. A todo esto, el brasileño respondió con risas: ”No me negaba a bajar de peso, me negaba a pesarme. Lo bajaba cuando hacía falta. Al final hemos tenido pequeños problemas y hemos arreglado todo. Nos hemos encontrado un montón de veces y queda la anécdota”.

Ronaldo y Maradona tienen una gran relación de cariño (EFE)

“Capello ha sido uno de los mejores entrenadores de toda la historia. Conmigo ha tenido pequeños problemas que hemos solucionado. Es un gran amigo, un personaje muy importante en el fútbol. Lo pasamos bien. Pero quería pesarme cada día y he tenido problema con ello”, añadió.

A la hora de hacer una lista con los cuatro mejores de la historia opinó que su orden sería “Pelé, Maradona, Messi y Cristiano Ronaldo”, para sorpresa de muchos. Vale recordar que el ex artillero tiene una relación de afecto con Diego Maradona, pero siempre ha puesto al astro brasileño en la cima de ese listado.

