La fuerte crítica de una tenista a Novak Djokovic tras negarse a jugar el US Open

Collins estalló contra Djokovic

Después de que Novak Djokovic se pronunció acerca de la posibilidad de que vuelva el US Open entre el 31 de agosto y 13 de septiembre, poniendo en duda su participación debido a las extremas medidas sanitarias contra el coronavirus, la tenista Danielle Collins lanzó un fuerte descargo en sus redes sociales.

“De momento las medidas son muy rigurosas. Cuando uno aterriza en suelo estadounidense debe permanecer 14 días en cuarentena. Para la mayoría de los tenistas, yo incluido, no habría acceso a la cancha ni la posibilidad de entrenar”, consideró el número 1 del ranking ATP a la televisión pública serbia RTS.

“Es algo bastante inimaginable en este momento. Además, no habría acceso a Manhattan, deberíamos dormir en un hotel en el aeropuerto, ir al club acompañados sólo de una persona. No habría público, ni medios de comunicación. Condiciones bastantes extremas para jugar. No sé si es sostenible”, agregó.

Djokovic puso en duda su participación en el US Open - EFE/EPA/ANDREJ CUKIC/Archivo

En relación a esas declaraciones, la número 51 de la WTA disparó contra él en una historia de su cuenta de Instagram: “Novak, esto es una contradicción seria con respecto a tus comentarios previos sobre los jugadores del top-100 teniendo que donar a otros del top-250. Nadie ha podido jugar eventos puntuables ni ganar dinero desde febrero".

“Ahora tenemos una oportunidad inigualable, con el Us Open diciéndonos que pretenden ir hacia delante con la disputa del torneo, sabiendo que la salud es lo primero y que habrá medidas de precaución muy estrictas para garantizar la seguridad de los jugadores”, agregó.

“Esta es una oportunidad increíble para que los jugadores empiecen a ganar dinero de nuevo, y sin embargo tenemos al número 1 del mundo diciendo que viajar con solo una persona sería muy complicado porque no es capaz de hacerlo sin tener que llevar al equipo entero”, aseguró Collins, comparando los ingresos de los tenistas promedios con los de él.

La tenista apoyó la decisión que se tomó para dar inicio al US Open en agosto (@danimalcollins)

“Es fácil que un jugador que ha ganado en torno a 150 millones de dólares durante su carrera le diga a los demás qué hacer con su dinero, pero sin embargo se niega a jugar el Us Open. Para la mayoría de tenistas que no viajamos con un equipo entero es necesario volver a ganar dinero pronto”.

Finalmente la estadounidense de 26 años consideró que, “sería positivo que el mejor jugador del mundo apoyase esta iniciativa y no la arruinase tanto para los aficionados como para los jugadores”.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La tensa cumbre de los primeros 700 tenistas del ranking ATP: reclamos, los torneos con más chances de jugarse en 2020 y el fantasma de un boicot

Roger Federer anunció que no volverá a jugar hasta 2021 por una nueva cirugía en su rodilla derecha