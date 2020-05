Lionel Messi: “El fútbol no volverá a ser igual”

Lionel Messi habló acerca de la pandemia por el COVID-19

El capitán de la selección argentina y referente del Barcelona Lionel Messi cree que habrá un antes y un después para todos cuando finalice la pandemia de la COVID-19, y que ya nada volverá a ser lo mismo, tampoco el fútbol.

“Pienso que el fútbol, como la vida en general, no volverá a ser igual”, señaló “La Pulga" en una entrevista concedida a El País Semanal.

El ’10′ del conjunto azulgrana esta convencido de que la pandemia marcará, y mucho, a la sociedad actual: “Todos los que hemos vivido esta situación recordaremos lo que ocurrió de una u otra manera. En mi caso, con un sentimiento de pena y frustración para con aquellos que sufrieron más por la pérdida de sus seres queridos. Y también con el agradecimiento infinito a todas las personas que lucharon para combatir el virus desde los centros sanitarios”.

El fútbol español comenzaría en junio (AFP)

Para Messi, “a casi todos” les queda “la duda” de “cómo va a ser el mundo tras todo lo que ocurrió” y él no es ninguna excepción. Pero lo que sí tiene claro es de que van a cambiar muchas cosas a partir de ahora.

“Será una situación extraña para todos los deportistas y para cualquiera que tenga que cambiar sus dinámicas habituales de trabajo”, aseguró sobre lo que podría representar la “nueva normalidad” provocada por la pandemia.

“El fútbol y el deporte en general seguro que se ven afectados. En la parte económica porque hay empresas que están relacionadas con el mundo del deporte que quizá van a tener una situación más compleja tras el coronavirus. Y en la parte del desempeño profesional, porque la vuelta a los entrenamientos, a las competiciones y a lo que antes se hacía de una manera normal, ahora se va a tener que implantar de nuevo, pero de manera progresiva”, reflexionó

Lionel Messi habló con "El País Semanal" - .EFE/Quique García/Archivo

En el mismo artículo, titulado “El futuro ya está aquí: entre el miedo y la esperanza”, también participaron otros referentes del mundo deportivo como lo es Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y Rafael Nadal.

Mientras que el madridista aseguró que “va a haber una desconfianza grande hasta que no inventen una vacuna” y que “el problema real es cómo convencemos a la gente de que no le va a pasar nada cuando vaya a un estadio o a una sala de cine”, el tenista reconoció que, “hay que ser pacientes y encontrar la medicina (...) No podemos conformarnos solo con cumplir eternamente medidas de distanciamiento”.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Mauro Icardi definió su futuro: dónde jugará durante los próximos cuatro años

Equilibrio, fuerza y humor: 10 impactantes videos de deportistas que entrenan en sus casas de una manera diferente

Los detalles del regreso de UFC a Las Vegas: Burns tuvo una noche excelente