La feroz crítica de un ex integrante del Dream Team a Michael Jordan por su documental: “Debería mostrar respeto por sus compañeros”

La serie documental The Last Dance que está disponible en Netflix y que repasa la carrera de Michael Jordan en los Chicago Bulls sigue dando de qué hablar. Muchas figuras de la NBA de la década del 90 han alzado su voz para dar sus versiones sobre los logros que el protagonista relata durante 10 episodios y ahora fue el turno de Clyde Drexler.

El ex jugador de Portland Trail Blazers se enfrentó y perdió ante Jordan en la final de la NBA de 1992, época en que la prensa destacaba el juego de ambos y solía compararlos. Justamente, en el documental Jordan recuerda aquella vieja rivalidad, pero minimiza a quien además había sido su compañero en el Dream Team que arrasó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992: “No digo que (Clyde) no sea una amenaza. Pero al ser comparado con él, me ofendí”.

"Ése es el documental de Michael, así que obviamente será desde su perspectiva. Todos tienen derecho a manifestar su propia opinión. Muchas veces los chicos de un equipo no se querían con los de otros, pero a medida que envejeces, tienes que ir más allá de todo eso y mostrar un poco de amor y respeto por las personas con las que jugaste y en contra”, señaló esta semana Drexler en diálogo con SportsTalk 790.

El ex jugador que forma parte del Salón de la Fama y que fue campeón de la NBA con Houston Rockets en la temporada 1994/95 , se mostró molesto por cómo Jordan minimiza tanto a quienes fueron sus rivales como a sus propios compañeros y asume como propios los logros obtenidos por el equipo que comandaba Phill Jackson.

“Éste es un juego de equipo, puedes tener 50 puntos y 40 rebotes, pero si pierdes... Entonces, odio cuando la gente actúa como si fuera una competencia individual. Yo no realizaba 35 tiros y tomaba 20 tiros libres por noche, así que no iba a sumar 40 puntos por partido”, recalcó.

Drexler no fue el único ex jugador de la NBA que criticó The Last Dance, sino que fueron varios, como el ex pívot Horace Grant, quien ganó tres campeonatos de la NBA jugando junto a Jordan y tildó de “basura” mucha de las historias contadas en la serie.

“Diría que (el documental) fue entretenido, pero quiénes estaban allí como compañeros de equipo sabemos que alrededor del 90% era basura en términos de realidad”, señaló hace algunas semanas en una entrevista con ESPN Radio. “No fue real, porque muchas cosas que (Jordan) dijo a algunos de sus compañeros de equipo, sus compañeros le respondieron (....) Pero todo eso fue editado en el documental, si es que quieres llamarlo un documental”, afirmó.

Más allá de las críticas, Jordan es considerado por varios expertos como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, fue campeón de la NBA en seis ocasiones, siendo también el MVP de cada final, fue 14 veces parte del All Star y cinco veces el MVP de una temporada (1988, 1991, 1992, 1996, 1998). En cuanto a su desempeño como anotador, tuvo 10 títulos como máximo anotador de la competencia y es el quinto en la historia con 32.292 puntos. Además es parte del Salón de la Fama de la NBA 2009 y obtuvo dos medallas Olímpicas en Los Angeles 1984 y Barcelona 1992.

