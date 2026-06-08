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Ante presión de la CNTE, Gobierno de México hace recuento: presumen logros magisteriales y piden liberar el Zócalo

SEP, ISSSTE y Gobernación expusieron en la mañanera logros salariales, propuesta de aseguradora pública y rutas de solución ante las demandas de la CNTE

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Claudia Sheinbaum Pardo de pie en un podio con el escudo de México, sonriendo. Viste una blusa morada bordada. Al fondo, un mural de una mujer con una bandera
Claudia Sheinbaum Pardo sonríe en el podio durante una Conferencia del Pueblo en el Palacio Nacional, donde abordó temas de la Política Mexicana. (Presidencia)

En la conferencia mañanera de este lunes, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE presentaron de forma conjunta un balance de los avances logrados para el magisterio desde 2018 y las propuestas concretas que el gobierno federal pone sobre la mesa ante las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al cierre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró el exhorto a levantar el plantón del Centro Histórico de la Ciudad de México antes de que concluya el ciclo escolar.

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Mario Delgado: recuperación salarial histórica y más de 1.2 millones de basificaciones

El secretario de Educación, Mario Delgado, abrió con un recuento del sexenio anterior y del actual. Destacó que el salario promedio del magisterio pasó de 11,952 pesos al inicio del gobierno de López Obrador a 17,635 pesos, y que con los incrementos de 10% en 2025 y 9% en 2026 que autorizó la presidenta Claudia Sheinbaum, se llegará a 20,351 pesos.

Además, subrayó que entre 2018 y 2026 se basificaron más de 1.2 millones de maestras y maestros, lo que garantiza certeza laboral y permanencia en su plaza.

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En materia de pensiones, Delgado explicó la evolución del sistema: la reforma de Calderón en 2007 redujo la pensión de un trabajador con salario de 16,000 pesos a apenas 4,320 pesos. Con la reducción de comisiones a las Afores impulsada por AMLO subió a 8,800, y con el Fondo de Pensiones para el Bienestar ese mismo trabajador puede retirarse con los 16,000 pesos que ganaba en activo.

Sobre la desaparición del USICAMM —una de las demandas centrales de la CNTE y compromiso de campaña de Sheinbaum—, Delgado propuso que la definición de la nueva reforma se discuta escuela por escuela durante el Consejo Técnico Escolar del siguiente ciclo, y que la iniciativa quede lista para el próximo periodo legislativo. Invitó a la CNTE a participar en esas mesas.

Martí Batres: abrogar la Ley ISSSTE de 2007 costaría más de 7 billones de pesos

El director del ISSSTE, Martí Batres, fue directo ante la demanda de la CNTE de abrogar la ley de pensiones de 2007: no es viable. Explicó que revertir el sistema de cuentas individuales requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del PIB, es decir, más de 7 billones de pesos que el Estado no tiene, y que además cada cuenta individual tiene un titular, por lo que el gobierno no puede simplemente tomarlas.

La propuesta alternativa que presentó Batres es la creación de una aseguradora 100% pública, sin fines de lucro, que acompañe a PensionISSTE en la administración mensual de las pensiones. Actualmente solo existen aseguradoras privadas, lo que orilla a muchos trabajadores a contratar un paquete privado completo —Afore y aseguradora de la misma empresa— porque no existe la opción pública. Con esta nueva figura, el trabajador podría elegir tanto la Afore pública como la aseguradora pública.

Batres recordó que PensionISSTE apenas concentra el 3.6% de las cuentas totales y el 6.6% de los recursos de las Afores, por lo que tiene amplio margen de crecimiento.

Rosa Icela: diálogo sin represión, pero también responsabilidad colectiva

La secretaria Rosa Icela Rodríguez cerró el bloque reiterando que el gobierno lleva más de tres reuniones con la representación general de la CNTE, además de encuentros con secciones de Chiapas, Oaxaca y Zacatecas, y mesas tripartitas con gobiernos estatales.

Fue enfática: el gobierno de México “no utiliza la represión” y el compromiso con la libre manifestación es irrestricto. Sin embargo, llamó a la responsabilidad colectiva: millones de capitalinos trabajan, estudian y transitan diariamente, por lo que el derecho a la protesta debe coexistir con los derechos del resto de la ciudadanía.

El exhorto final fue concreto: levantar el plantón, no afectar más las clases con el ciclo escolar próximo a concluir, y no perjudicar a trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico.

Meta-descripción: SEP, ISSSTE y Gobernación expusieron avances salariales, propuesta de aseguradora pública y límites fiscales ante las demandas de la CNTE en la mañanera. (154 caracteres)

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