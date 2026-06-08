¿Boicot al Mundial? Claudia Sheinbaum acusa a la CNTE de buscar provocaciones y promete paz

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que continúan las mesas de diálogo encabezadas por la Segob y la SEP para atender las demandas del magisterio. Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este lunes con contundencia al anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de continuar con sus movilizaciones: una protesta en el sur de la Ciudad de México y otra convocada para el 11 de junio, días antes de la inauguración de la Copa Mundial 2026.

Consultada sobre hasta qué punto el gobierno está dispuesto a ceder ante la presión del magisterio, la mandataria fue directa: la coordinadora no busca resolver sus demandas, sino provocar una respuesta del Estado.

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“Quieren que la nota internacional sea que México reprime maestros”

“Aquí lo que buscan es que haya represión”, afirmó Sheinbaum. La presidenta acusó abiertamente a la CNTE de calcular sus acciones en función del contexto del Mundial: el objetivo, dijo, es que “antes de la inauguración, la nota internacional sea que el Gobierno de México reprime a maestros”.

Sheinbaum dejó en claro que esa provocación no tendrá respuesta: “No vamos a caer en provocaciones”.

El 10 de junio, otro escenario de riesgo

La presidenta también advirtió que el 10 de junio —fecha con carga histórica en México— representa otro momento de posible provocación. Sin embargo, reiteró que el gobierno mantendrá la misma postura: esperar, no reprimir y garantizar el orden sin violencia.

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“Vamos a buscar los mejores esquemas para garantizar tranquilidad”, señaló, sin detallar medidas específicas.

Inauguración del Mundial, garantizada

Pese a las movilizaciones anunciadas, Sheinbaum fue categórica: la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial se va a desarrollar bien, en paz y tranquilidad.

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“Va a haber buena inauguración y está garantizado. También está garantizado que no va a haber represión. Todo al mismo tiempo. Así somos nosotros”, cerró la mandataria.

El gobierno federal mantiene abiertas las mesas de negociación con la CNTE, cuyas principales demandas son la desaparición del USICAMM y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, esta última descartada por el director del ISSSTE, Martí Batres, por representar un costo de más de 7 billones de pesos.

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*Información en desarrollo