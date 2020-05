Gobierno de Sinaloa reveló detalles sobre el nuevo equipo de fútbol de Mazatlán

Gobierno de Sinaloa reveló detalles sobre el nuevo equipo de Mazatlán (Foto: Cuartoscuro)

En medio de la polémica y supuesta mudanza de Monarcas Morelia, de la Liga MX, a Mazatlán, el gobierno de Sinaloa salió a terminar con algunos rumores que venían sonando desde hace una semana. Entre estos el nombre del nuevo equipo de la entidad.

En entrevista con Línea Directa Primera Emisión, Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, reveló el nombre del equipo. “Se llamará Mazatlán, no se va a llamar Delfines, eso ya está decidido, se va a llamar Mazatlán FC”, aclaró.

Reconoció que llevar fútbol de Primera División al estado ha sido una negociación de varios meses. “Nosotros buscamos a varios empresarios, dueños de equipos y realmente siempre mostraron interés, vinieron a visitar el estadio, incluso vino la señora Angélica Fuentes, que le interesó muchísimo”, aseguró, en referencia a la empresaria que dirigió a las Chivas de Guadalajara.

Además de señalar que la ex esposa de Jorge Vergara pudo estar involucrada, el mandatario explicó que en un principio buscaron al Lobos de Puebla o a los Gallos Blancos d Querétaro para comprar la plaza. No obstante, las negociaciones avanzadas son con los michoacanos.

“Vinieron muchos equipos, en algún momento Lobos BUAP, Querétaro también estuvo interesado y con quien se ha dado la gran posibilidad, no es una realidad, depende de la FMF y de las últimas negociaciones, es con Monarcas Morelia, ellos tienen interés de salir”, aseveró.

Ordaz comentó que la suspensión del ascenso y descenso provocó que no haya ventas de las franquicias en los próximos años. “La Liga de Ascenso dejó de ser, ahora dicen que en dos años o cinco, entre que son peras y son manzanas, y que no va a ver ventas de plazas”, indicó.

También aclaró que el equipo no es del gobierno de Sinaloa, sino de TV Azteca. “Esto no es del gobierno, el estadio sí, pero el equipo no. No puede ser propiedad de gobierno, ya tienen dueño, que es TV Azteca, ellos son los dueños. Habría que comercializar muchas cosas y buscarían sumar empresarios, imagínate, estarías en TV todo el año”, apuntó.

Adelantó que el nuevo estadio de Mazatlán es “maravilloso”, además de anotar que la gente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ya lo conoce. “Es un estadio para 25,000 espectadores, muy moderno. Quienes conocen, gente de la FMF que ha venido y a partir de ahí a jalado mucho, cuando vino la gente de la FMF se fueron de espaldas, dijeron que era de los mejores estadios, de los seis mejores estadios del país”, aseguró.

Recordó que consiguieron los recurso para la construcción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “(Conseguimos) alrededor de 400 millones de pesos y nosotros le hemos invertido alrededor de 300 millones de pesos. Con puros recursos del estado no lo hubiéramos podido hacer”, concluyó.

Mientras tanto, el club parece que se está despidiendo de la ciudad y con ello crecen las diferentes versiones de la mudanza. El lunes anunció la salida de Pablo Guedes, técnico del primer equipo, y el martes informó que Héctor Lara López, vicepresidente y director deportivo, dejaba la organización.

A su vez, José Ramón Fernández, periodista deportivo, aseguró que Monarcas fue vendido 400 millones de pesos. “El estadio nuevo es propiedad del gobierno y TV Azteca se quedará con los derechos de transmisión”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, anotó que no tienen una notificación oficial de la mudanza. “La realidad es que no tenemos una notificación oficial ni una solicitud de sustitución del certificado de afiliación ni del cambio de nombre o sede”, dijo en entrevista con TUDN.

