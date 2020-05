Prensa italiana colocó a Raúl Jiménez como uno de los posibles refuerzos de la Juventus en verano

El mexicano es pretendido por varios gigantes del fútbol mundial (Foto: Instagram@raulalonsojimenez9)

Si bien el fútbol todavía no regresa en Inglaterra ni en Italia a causa de las altas cifras de contagio de coronavirus (COVID-19), el mercado de fichajes no se ha detenido.

Uno de los nombres que más se mencionan en los últimos días entre la Liga Premiere y la Serie A es el del delantero mexicano Raúl Jimenez. Y es que el futbolista de 29 años podría dejar vestir la camiseta del Wolverhampton Wonderers para reforzar la próxima temporada el ataque de la Juventus de Turín, donde haría mancuerna con el astro portugues Cristiano Ronaldo y la joya argentina Paulo Bybala.

Dicho traspaso cobró más veracidad este miércoles luego de que el periódico italiano Tuttosport se encargó de poner a Jiménez en la portada de su nueva edición como uno de los grandes refuerzos de la “Vecchia Signora del Calcio”.

La prensa italiana afirma que el campeón de la Serie A sigue trabajando en distintas posibilidades con vistas a dar un impulso a su delantera ante la inminente salida del delantero argentino Gonzalo Higuaín.

Milik y Jiménz serían las máximas opciones para el ataque de la Juventus, de acuerdo con el diario (Foto: Especial)

En este sentido, antes de Raúl la Juventus tiene como prioridad contratar al polaco Arkadiusz Milik, actual compañero de Hirving ‘Chucky’ Lozano en el Napoli, debido a que Maurizio Sarri, director técnico de la escuadra “Bianconeri”, ya coincidió con él durante su etapa como entrenador del club de la región de Campania. El contrato de Milik con el Napoli termina en 2021 sin acuerdo de renovación, por lo que es más probable su salida este verano.

No obstante, de complicarse la contratación del delantero polaco, la Juventus está dispuesta a desembolsar los 50 millones de euros (USD 55 millones) que solicita el Wolverhampton para hacerse de los servicios de Raúl Jiménez.

Cabe mencionar que dicho costó es 10 millones de euros más de lo que gastó el equipo inglés para comprar su carta al Benfica de Portugal en 2018.

De acuerdo con Tuttosport, el precio ha sido tomado de la mejor manera por parte de la directiva de la Juventus, en una negociación que es operada por Jorge Mendes, representante del delantero mexicano (así como de Cristiano Ronaldo) y socio del Wolverhampton. Sin embargo, en primera instancia no adquirirían al mexicano, pues apostarían por un préstamo de dos años con opción a compra, como lo hizo el conjunto de “los lobos”.

Raúl Jiménez haría mancuerna con Cristiano Ronaldo y Paul Dybala en la Juventus (Foto: Instagram@raulalonsojimenez9)

Por otra parte, la Juventus no es el único equipo poderoso que tiene los ojos puestos en el canterano americanista. Hace algunas semanas la prensa inglesa destapó que el Manchester United y Tottenham Hotspurs de la Liga Premiere también tienen interés por él.

Ante estas versiones, el padre del ariete, quien se llama igual que su hijo, aseguró que hasta el momento son rumores: "Ahorita son épocas y tiempos de rumores, primero dios la liga (Premier) el mes que entra ojalá se reanuda y en eso estamos ahorita”, señaló en una entrevista con Medio Tiempo.

Don Raúl aseguró que no hay ofertas en concreto por su hijo. “Lo demás, pues no hay nada. Solo lo que él ha comentado de lo que ve uno que publican, pero no (no hay nada) de momento”, indicó.

Para la prensa inglesa, Raúl está por encima de los delanteros Firmino y Vardy (Foto: Reuters)

Lo que es un hecho es que, gracias al gran nivel mostrado en sus últimas actuaciones con el Wolverhampton Wonderers, donde Raúl Jiménez ha registrado en 44 partidos 22 goles y 10 asistencias, el delantero mexicano es considerado como uno de los mejores 20 delanteros de la campaña 2019/20, de acuerdo al portal WhoScored.

Además de la camiseta de los Wolves, Raúl ha defendido la del Atlético de Madrid, club en el que inició su aventura europea, y la del ya mencionado Benfica. Aunque con “los Colchoneros” solo registró un gol en 28 juegos, con las Águilas comenzó a “destaparse” con 31 anotaciones durante su paso por Portugal.

