Un repaso por los excéntricos tatuajes de Mike Tyson: desde su famoso tribal en el rostro y el “Che” Guevara, hasta un histórico tenista

Todo parece indicar que Mike Tyson volverá a subirse a un ring dentro de poco tiempo. Los rumores sobre una nueva pelea con Evander Holyfield se hacen cada vez más reales, después de que el propio “The Real Deal” asegurara que “las discusiones están bien encaminadas”.

En ese contexto, “Iron Mike” se mostró muy activo y atlético en las redes sociales. Incluso llegó a considerar tatuarse todo el cuerpo tras verse en “tan buena condición física”. “Vi a alguien que tenía todo su cuerpo, desde el cuello hasta los pies, y estaba en forma como yo y se veía hermoso y dije ‘Guau’. Pensé que era hermoso”, comentó en una entrevista con Fighthype.com

Actualmente, el ex campeón de los pesos pesados cuenta con seis excéntricos tatuajes, siendo el más sobresaliente el de su rostro, el cual se convirtió en una marca propia de su personalidad.

TATUAJE TRIBAL EN EL COSTADO IZQUIERDO DE SU CABEZA:

En 2003, Mike Tyson sorprendió al mundo después de someterse a la aguja del tatuador Victor Whitmill. Un dibujo con historia que, en un principio, pudo haber sido de “corazones”, según reveló el propio artista en una entrevista con Graham Bensinger. Al parecer, Tyson quería corazones en su rostro y ser “El hombre de corazones”, pero él se lo desaconsejó.

Otra versión fue la del entrenador Jeff Fenech, quien en diálogo con Fox Sports aseguró que el motivo de ese tatuaje fue que no quería pelear contra Clifford Etienne: “Pensé que estábamos por pelear en una semana y cuando te haces un tatuaje no puedes pelear y no estas sano para hacer eso (...) Nos sentamos y hablamos y realmente no quería pelear y no estaba preparado para hacerlo, y esa fue una de las razones por las que se hizo el tatuaje”.

Finalmente, el propio ex boxeador, reconoció en su documental (2008) que el tatuaje representa su “estado de guerrero”. En la cultura maorí, las tribus de Nueva Zelanda solían llevar tatuajes similares, los cuales cada uno representaba la historia de su portador.

PRESIDENTE MAO EN EL BÍCEPS DERECHO

En su paso por la cárcel, desde 1992 hasta 1995 por haber sido declarado culpable de abuso sexual contra una joven de 18 años a la que había conocido en un concurso de belleza, el boxeador decidió abocarse a los libros, siendo uno de ellos el del revolucionario comunista chino y fundador de la República Popular China, Mao Zedong, con el que al parecer se sintió tan identificado que decidió llevarlo en su piel.

CHE GUEVARA EN SU ABDOMEN DEL LADO IZQUIERDO

Interesado por los hechos políticos y sociales a nivel mundial, Mike Tyson también cuenta con un dibujo del revolucionario comunista argentino Ernesto “Che” Guevara, quien fue uno de los ideólogos y propulsores de la Revolución cubana.

Cuando le consultaron por dicho tatuaje, el boxeador aseguró que, “El 'Che’ Guevara es un individuo increíble. Tenía mucho, pero lo sacrificó todo en beneficio de otras personas”.

LA EX ESPOSA EN SU ANTEBRAZO DEL LADO IZQUIERDO.

En 1997 Mike Tyson se casó con Monica Turner, a quien llegó a impregnar en su piel como símbolo del amor que sentía por ella. Finalmente, en enero del 2002 anunciaron su separación y meses más tarde se concretó el divorcio después de que ella asegurara que hubo adulterio por su parte durante su matrimonio.

UN DRAGÓN EN SU ANTEBRAZO DERECHO

Si bien no hay una explicación argumentada del entorno del ex peleador, todo indica a que se refiere a un símbolo muy presente en la cultura china. Esta figura representa fuerza, la sabiduría y la libertad.

ARTHUR ASHE EN SU HOMBRO DERECHO

El mítico boxeador lleva tatuado en su brazo derecho al histórico tenista estadounidense, ganador de tres títulos de Grand Slam. Más allá de su talento deportivo, la figura del tenista en su piel habla más de su lucha personal. Ashe también se mostraba muy activo con las causas sociales a tal punto que creó la Fundación Arthur Ashe para la Derrota del SIDA. Sobre la imagen del tenista aparece la frase “DÍAS DE GRACIA”.





