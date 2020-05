Holyfield aseguró que las charlas para organizar una pelea con Tyson este año “están encaminadas”

Evander Holyfield y Mike Tyson pelearon en 1996 y 1997

Los fanáticos del boxeo se entusiasmaron hace algunos días cuando, con pocas horas de diferencia, Mike Tyson y Evander Holyfield subieron a sus respectivas redes sociales videos en los que se los ve entrenándose y, al parecer, preparándose para una pelea. “Estoy de vuelta”, fue la frase con la que ambos cerraron esas publicaciones, alimentando las especulaciones respecto a la organización del que sería el tercer combate de la historia entre estos dos ex boxeadores que ya superan los 50 años.

El propio Holyfield se encargó de confirmar que ya han comenzado las gestiones para que la pelea pueda hacerse realidad. “Algunos de mis representantes están hablando con los suyos. No cerramos un acuerdo concreto, pero las discusiones están bien encaminadas”, manifestó Holyfield al programa radial estadounidense The 3 Point Conversion.

De esta manera, los estadounidenses se enfrentarían en una pelea exhibición a traes rounds, que tiene como fecha probable el próximo martes 7 de julio. La sede de la contienda sería una ciudad a confirmar en Arabia Saudita. La organización del evento depende, además, de cómo avance la situación sanitaria mundial en torno a la pandemia de coronavirus.

The Real Deal volvió a entrenarse a los 57 años

“La situación es esta: él (por Tyson), volvió a hacer algo y yo hice lo mismo y cuando la gente se dio cuenta y vio que me estaba entrenando, empezaron a decir que podríamos volver a enfrentarnos”, explicó Holyfield, apodado The Real Deal, y agregó: “Ahora falta que todos nos pongamos de acuerdo. De todos modos, estoy tranquilo. Para mí no hay problemas".

Tal es la expectativa que ha generado este combate que en las últimas horas comenzó a difundirse en las redes sociales el supuesto afiche publicitario del mismo con las caras de ambos púgiles y la posible fecha (11 de julio) y sede (Diriyah, Arabia Saudita). De todos modos, el creador de la imagen advirtió en su cuenta de Instagram que se trata de un póster “de fantasía" dedicado a los fanáticos y que los datos que allí figuran no son oficiales.

El afiche de fantasía creado por un diseñador que se viralizó en las redes sociales (@merisdesigns)

De concretarse, todo lo recaudado en la pelea será destinado a las entidades benéficas con las que Tyson y Holyfield colaboran. “Con mi fundación quiero ayudar a los niños y hacerles entender que si uno cuida su cuerpo cuando es joven y no tiene malas costumbres, estará bien parado y no deberá preocuparse sobre qué tipo de persona será o si precisará ayuda de alguien”, recalcó The Real Deal, de 57 años.

Tyson y Holyfield se enfrentaron en dos ocasiones, en 1996 y 1997. En ambas peleas la victoria quedó en manos del nacido en Alabama. El segundo combate será recordado como aquel en el que Iron Mike fue descalificado por haberle mordido la oreja a su rival.

