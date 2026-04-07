Del street style a la alfombra roja: cómo Dakota Johnson y su pareja Role Model reescriben la moda urbana

El look urbano de Dakota Johnson destaca con pantalón ancho oscuro, blusa verde con volantes, campera negra y bolso rojo (Backgrid/The Grosby Group)

La presencia de Dakota Johnson y Role Model en las calles despertó el interés tanto por su reciente vínculo sentimental como por el estilo de moda que ambos exhibieron en sus salidas urbanas.

La actriz y el cantante fueron vistos juntos en varias ocasiones, marcando una impronta definida por la selección precisa de prendas, colores y accesorios en cada encuentro.

Dakota Johnson y Role Model, cuyo nombre real es Tucker Pillsbury, oficializaron su relación tras meses de rumores y apariciones conjuntas. Este nuevo capítulo en la vida de la actriz se produce luego de su compromiso con Chris Martin, cantante de Coldplay, que terminó a mediados de 2025. Role Model terminó su vínculo con la influencer Emma Chamberlain en 2024.

Role Model elige camiseta azul oscura, pantalón vaquero claro, cinturón visible y gorra de camuflaje para un estilo juvenil (Backgrid/The Grosby Group)

Durante uno de sus paseos en Los Ángeles, Dakota Johnson eligió un pantalón oscuro de corte ancho y tejido fluido, acompañado por una blusa verde con volantes y transparencias que dejaba ver parte del abdomen.

Una campera negra ligera funcionó como sobreprenda, mientras que un bolso pequeño rojo colgado al hombro rompió la monocromía. Su cabello castaño claro, suelto y con flequillo recto completó el look relajado.

Role Model apostó por una camiseta azul oscuro básica y un pantalón vaquero recto claro. El conjunto se completó con un cinturón visible, zapatos oscuros y una gorra con estampado de camuflaje, que aportó un matiz juvenil.

Las elecciones de la pareja mostraron cómo texturas y colores pueden dialogar en un contexto urbano. Ella apostó por tejidos fluidos y transparencias, sumando color con el bolso, mientras que él priorizó la comodidad y los detalles distintivos, como la gorra.

Vestuario de Dakota Johnson y Role Model

Dakota Johnson brilla en la ceremonia Women in Entertainment 2025 con vestido negro entallado, tacones en punta y anillos oscuros (REUTERS/Allison Dinner)

El guardarropa de Dakota Johnson se destaca por la variedad de cortes, materiales y acabados, adaptándose tanto a galas como a eventos informales. En la ceremonia Women in Entertainment 2025, la actriz llevó un vestido negro de silueta entallada, corte midi y tirantes finos, confeccionado en un tejido compacto que realzó la sencillez del diseño.

Los anillos negros y los tacones en punta reforzaron el carácter monocromático, mientras que el cabello liso con flequillo y pendientes largos metálicos completaron el look.

El vestido plateado claro de Dakota Johnson en los Oscar 2025, con drapeados y acabado satinado, resalta su elegancia (REUTERS/Mario Anzuoni)

La apuesta por el color y el acabado satinado se evidenció en la gala de los Oscar 2025, donde eligió un vestido largo plateado claro de palabra de honor, con drapeados y textura arrugada. Complementó con un collar delicado y la melena suelta, siempre con flequillo como sello distintivo.

Dakota Johnson apuesta por el azul intenso y las transparencias en el Zurich Film Festival 2025 con vestido de encaje y tul (Grosby)

Durante el Zurich Film Festival 2025, el azul intenso y las transparencias dominaron su vestuario. Un vestido de manga larga y cuello cerrado combinó encaje semitransparente en el cuerpo con una pollera voluminosa de tul, generando contraste entre materiales y formas. La melena suelta y un anillo de gran tamaño acentuaron el dramatismo del conjunto.

En la gala de la Kering Foundation 2025, Dakota Johnson impacta con vestido de tul negro bordado y peinado recogido (REUTERS/Angelina Katsanis)

En la gala de la Kering Foundation 2025, la actriz arriesgó con un vestido de tul negro bordado con motivos florales y completamente transparente, contrastando con ropa interior negra, cuello alto y pequeña cola. El peinado recogido, con algunos mechones sueltos, suavizó el impacto visual.

El vestido negro translúcido de Dakota Johnson, junto a anteojos de sol y bolso marrón, define un look sofisticado para salidas urbanas (Grosby Group)

En una de sus salidas urbanas, optó por un vestido negro translúcido de manga larga y falda midi, con costuras cruzadas visibles en la parte superior. Combinó el diseño con anteojos de sol de montura gruesa, pendientes dorados grandes, bolso marrón rígido y el cabello liso sobre los hombros.

Role Model opta por una chaqueta de cuero negra desgastada, camiseta gris en “v” y jean azul con detalles de desgaste (Grosby)

Por su parte, Role Model exploró texturas y superposiciones en sus apariciones individuales. En una de ellas, llevó una chaqueta de cuero negra con acabados desgastados y botones oscuros sobre una camiseta gris en “v”.

El pantalón de jean azul recto, con detalles de desgaste y un desgarro en la rodilla, sumó un aire despreocupado. Zapatos de cuero marrón oscuro, cabello peinado de forma natural y una cadena dorada discreta al cuello completaron el look.