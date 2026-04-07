México

Accidente en feria de Ometepec se viraliza porque lo habría causado un menor

El saldo del incidente fueron cuatro personas heridas

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(Captura de pantalla)
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Las consecuencias inmediatas del accidente en la feria de Ometepec, Guerrero, han levantado interrogantes sobre la seguridad en los juegos mecánicos y la supervisión de menores en espacios públicos.

El hecho se viralizó después de que circulara un video en el que se observa cómo un menor de edad provoca una falla en un juego mecánico y huye, sin que hasta ahora se conozca su identidad.

Tras la difusión del video, personal de Protección Civil acudió al lugar para atender a las personas afectadas y controlar la situación que, según las imágenes, generó momentos de alarma entre los asistentes.

El video resultó viral por la supuesta participación de un niño

Las autoridades iniciaron la búsqueda del menor y de sus padres, con el objetivo de deslindar responsabilidades y esclarecer el incidente.

El accidente ocurrió durante los primeros días de abril de 2026, en el marco de la tradicional feria local.

Desde entonces, la grabación ha circulado ampliamente en redes sociales, donde usuarios han expresado preocupación por la falta de controles y la necesidad de reforzar la supervisión de menores en este tipo de eventos.

La pregunta sobre qué ocurrió con el menor y cuál es la respuesta de las autoridades ha sido constante en las horas posteriores al hecho.

Las autoridades locales confirmaron que, luego de la falla en el juego y la huida del menor, comenzaron un operativo para localizarlo junto a sus padres, sin que hasta el momento se cuente con información sobre su identidad o paradero.

El debate en redes sociales ha girado tanto en torno a la seguridad de los juegos como a la responsabilidad de los adultos encargados de los menores.

Usuarios han cuestionado si las medidas de vigilancia y el protocolo de emergencia en las ferias son suficientes para prevenir situaciones similares.

Hasta el momento, no se han reportado datos precisos sobre el estado de salud de las personas que se encontraban cerca del juego afectado, ni sobre el tipo de falla que se registró.

Lo que sí se ha confirmado es la intervención inmediata de Protección Civil, cuyo personal se encargó de brindar atención en el lugar y de coordinar las acciones para mitigar posibles riesgos adicionales.

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