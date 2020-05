La deslumbrante prima de renovación que rechazó Neymar por su deseo de volver al Barcelona

Neymar escucha ofertas, pero quiere volver al club en el que fue feliz (REUTERS/Benoit Tessier)

Dos nombres le quitan el sueño al Barcelona de cara a la temporada 2020/2021: Lautaro Martínez y Neymar. Son las dos grandes figuras que la dirigencia entiende que pueden acompañar el brillo de Lionel Messi. Para ello, según indicó el portal británico The Mirror, Josep Bartomeu, presidente blaugrana, está dispuesto a poner a la venta a casi medio plantel para hacer caja y cumplir con el sueño. Y ya habría ofrecido a varias de sus figuras en elencos de la Premier League.

Así, Philippe Coutinho aparece en la órbita del Chelsea, la institución culé podría aceptar ofertas por los franceses Antoine Griezmann, Samuel Umtiti y Ousmane Dembélé; y sorprende que en la nómina surjan nombres como el de Luis Suárez (íntimo de Messi y gran socio del capitán; habrá que ver cómo regresa de la lesión) y Sergi Roberto (pieza clave para todos los entrenadores que pasaron por el club). Nelson Semedo, Iván Rakitic y Arturo Villa también aparecen en la carpeta de posibles negociados.

En el caso particular de Neymar, el brasileño, que ya tuvo un exitoso (10 títulos en cuatro años) y se marchó al PSG en 2017 a cambio de 222 millones de euros, estuvo cerca de regresar en el último mercado de pases, pero no hubo acuerdo entre los clubes, a pesar de que el mismísimo Messi auspiciaba la operación.

La obsesión no se agotó. El atacante brasileño, de 28 años, dio vuelta la resistencia del público parisino con un muy buen inicio de temporada hasta la pandemia de coronavirus, pero mantiene su voluntad de regresar a Catalunya. Según Mundo Deportivo, ese deseo lo refrenda con decisiones: el sitio asegura que rechazó una prima de renovación de 100 millones de euros ofrecida por el PSG.

La tapa de Mundo Deportivo que entusiasma a los aficionados del Barcelona

¿De qué se trata? Ney tiene contrato hasta junio de 2022. Como a partir del 30 de junio faltarán menos de dos años para quedar con la ficha en su poder, para renovar, en Europa las instituciones ofrecen este tipo de reconocimiento o gratificación llamada “prima de renovación”.

Pues bien, el ex Santos dijo no. Mundo Deportivo, que llevó el tema a su tapa, plantea que estaría dispuesto a reducirse el sueldo a la mitad por volver a jugar con sus amigos Messi y Suárez y por el desafío deportivo. Eso sí: quiere garantías para no quedar expuesto públicamente como le ocurrió hace casi un año. ¿Se dará esta vez el regreso de Neymar al que el argentino le prometió “convertirlo en Balón de Oro” si se reunía otra vez con la MSN?

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Luis Figo explicó su histórica traición: por qué se fue del Barcelona al Real Madrid

El ostentoso regalo valuado en 100 mil euros que le dio Cristiano Ronaldo a su madre en su díaLa figura de la Juventus sorprendió a su mamá con un lujoso Mercedes Benz. “Gracias a mis hijos por los regalos que he recibido. Feliz día para todas las madres”, escribió Dolores Aveiro en su cuenta de Instagram