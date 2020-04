“Para un cuerpo como el mío, que está castigado, llevo un mes y medio sin tocar una raqueta y para mi es muy perjudicial. Para un deportista profesional es muy perjudicial porque no es un tema de estar parado voluntariamente, es un tema de que mi brazo cuando vuelva a golpear una pelota me va a doler en muchos sitios: me va a doler la muñeca, el codo… Estar parado en el tiempo, el riesgo de lesión en la vuelta es muchísimo más grande que cuando uno mantiene una actividad por pequeña que sea”, alertó.