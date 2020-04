Tras su retiro, Corey creó una organización sin fines de lucro, denominada Basketball Legende. "Me gustaría devolverle alguna de las cosas que logré a la comunidad. Quiero ayudar a nuestros hijos a mantenerlos alejados de las calles. Ser un modelo positivo y ayudar a que tengan éxito en la vida. Sólo quiero que nuestros hijos mejoren. Siento que Dios me puso aquí para ayudar a que mejoren las vidas de nuestros hijos”, explicó el ex basquetbolista.