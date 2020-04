En las últimas horas, y luego de expresar que su cuerpo todavía está debilitado porque tuvo que atravesar un tratamiento muy intenso, Rustu confirmó que uno de sus ex equipos estuvo pendiente de su caso y lo ayudó durante el duro proceso de recuperación. “No olvidaré todo lo que el Barça hizo por mí cuando me moría por el coronavirus. Me dio la vida”, comentó el arquero que fue adquirido por el Barcelona para disputar la temporada 2003-2004 en una entrevista que le concedió al periódico AS, de España.