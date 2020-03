“Llevo uno días en casa pensando como ayudar en esta situación, que es totalmente nueva para todos, y después de darle muchas vueltas, he llegado a la conclusión que vosotros, todo el pueblo español, nunca nos han fallado a los deportistas. Siempre han estado a nuestro lado en los momentos alegres, en los momentos complicados siempre habéis tenido comprensión cuando las cosas no han salido bien y en los buenos momentos siempre han estado celebrando juntos a nosotros nuestras alegrías. Creo que los deportistas somos los que somos en gran parte gracias a vuestro apoyo y es el momento en que los deportistas no podemos fallarles. Por eso se me ocurrió llamar a mi amigo Pau (Gasol) y juntos quedamos en que es el momento de arrancar esta iniciativa en el que confiamos que todo el deporte español se una”, sumó en su relato una de las glorias del deporte español en toda su historia, ganador de 19 torneos de Grand Slam.