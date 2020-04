Acorde a los manejos que ocurrían en el nacimiento del fútbol, Kinnaird pasó por todas las posiciones y hasta tuvo que atajar en la final de 1877, donde registró un hecho insólito: “Se ofreció para ir a la portería porque Wanderers no tenía uno. Durante el juego, Kinnaird recogió el balón, pero pisó la línea del arco: gol en propia puerta. Afortunadamente para él, Wanderers ganó 2-1. Sin embargo, Kinnaird estaba tan avergonzado que apeló ante la FA para que borraran el gol de los registros, ¡y estuvieron de acuerdo!”, señala el libro Is He All That?: Great Footballing Myths Shattered.