Pero para Tebas, esto no es suficiente: “La solución no está en fichar a Messi, quien no creo que se vaya. Las cifras de la Serie A están estresadas, y estos problemas económicos ciertamente no los resuelven Leo". Sin embargo, el dirigente fue sincero: “Me gustaría que Messi se quedara aquí, pero si tuviera que irse no sería un drama. Se dijo que sin Cristiano Ronaldo La Liga habría perdido dinero, y en cambio ganamos dinero, incluso en Portugal. Grandes jugadores ayudan pero no son esenciales para un campeonato”.