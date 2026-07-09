Capturan a “El Perrillas”, presunto líder del Cártel de Tláhuac

Capturan a "El perrillas", presunto líder del Cartel de Tláhuac. Crédito: Especial

Carlos Hernández, alias “El Perrillas”, uno de los jefes del Cártel de Tláhuac, fue detenido durante la madrugada de este jueves por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la colonia Miguel Hidalgo. Se trata de al menos su tercera captura a manos de las autoridades.

El operativo se desencadenó a partir de trabajos de vigilancia en las calles Adriana y Juan Bretel. Los agentes observaron a dos hombres que presuntamente comercializaban marihuana y portaban un arma de fuego.

PUBLICIDAD

En la inspección, las autoridades decomisaron 25 bolsas con marihuana, un arma de fuego con cargador y cuatro teléfonos celulares. Ambos detenidos quedaron a disposición de las instancias correspondientes.

Quién es El Perrillas y su vínculo con el Cártel de Tláhuac

Carlos Hernández forma parte del Cártel de Tláhuac desde su fundación, encabezada por Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, y se presume que es el actual líder del mismo.

PUBLICIDAD

En los meses previos a su detención, buscaba reorganizar al grupo criminal en alianza con la Familia Michoacana.

El origen y declive del Cártel de Tláhuac

El Cártel de Tláhuac surgió alrededor de 2011-2012 como una escisión de La Mano con Ojos y de la Organización Beltrán Leyva (OBL). Su fundador, El Ojos, se inició en el crimen organizado con bandas de secuestradores antes de establecer su propia estructura en la alcaldía Tláhuac, que se convirtió en su bastión.

PUBLICIDAD

El Cártel de Tláhuac surgió alrededor de 2011-2012 como una escisión de La Mano con Ojos y de la Organización Beltrán Leyva (OBL). Foto: Twitter/alzagareporter

Desde 2012, el grupo reclutó a mototaxistas para labores de vigilancia y fue expandiendo su territorio hacia Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan y Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus actividades abarcan narcomenudeo, extorsión, secuestro y homicidio.

La presencia de Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, en la capital mexicana fue el detonante indirecto de su formación. Lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva, La Barbie buscó afianzar operaciones en la Ciudad de México mediante alianzas con clanes delictivos de Tepito, lo que provocó la fragmentación de grupos que se dispersaron hacia distintas demarcaciones.

PUBLICIDAD

La caída de El Ojos y la fragmentación posterior

El abatimiento de El Ojos en 2017 marcó el inicio del desmantelamiento de la estructura original. En el operativo de la Semar murieron ocho personas y fueron detenidas al menos 23. Tras su muerte, alrededor de 80 integrantes del cártel fueron muertos o detenidos en el transcurso de un año.

Carlos Hernández forma parte del Cártel de Tláhuac desde su fundación, encabezada por Felipe de Jesús Pérez Luna, alias "El Ojos", y se presume que es el actual líder del mismo. (Infobae)

El liderazgo pasó a manos de familiares de Pérez Luna: su esposa, María de los Ángeles Ramírez Arvizu, quedó a cargo de las finanzas, mientras que sus hijos e hijas fueron cayendo progresivamente ante las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) reconoce actualmente la presencia de siete organizaciones criminales en la capital, entre ellas el Cártel de Tláhuac.

PUBLICIDAD

Golpes al Cártel de Tláhuac: un historial reciente de capturas

La detención de El Perrillas se suma a una serie de operativos que, desde finales de 2024, han golpeado de manera sostenida la estructura del Cártel de Tláhuac (CDT) en la Ciudad de México.

En diciembre del 2024, la SSC y fuerzas federales catearon un inmueble en la colonia La Conchita, alcaldía Tláhuac, utilizado como centro de operaciones. Fueron detenidos cinco integrantes, entre ellos Cristian Iván, hijo de 18 años del fundador Felipe de Jesús Pérez Luna. En el lugar se aseguraron 50 envoltorios de cocaína en piedra, 60 bolsitas de marihuana, una báscula gramera, un arma de fuego y equipo de radiocomunicación.

PUBLICIDAD

También, en enero de 2025 fue detenido Luis Manuel “N”, alias “El Galleta”, vinculado con operaciones en el suroriente de la capital. Formó parte de las 14 detenciones de presuntos integrantes del CDT registradas entre octubre de 2024 y abril de 2025, según cifras oficiales de la SSC.

Un año después, en enero de 2026 la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) capturaron a Agustín Octavio “N”, señalado como líder del CDT, en un cateo en la colonia Yecahuizotl, alcaldía Tláhuac. En el mismo operativo se detuvo al jefe de una célula de Los Tanzanios. Se decomisaron 815 dosis de cocaína, 100 gramos de la misma droga, 151 dosis de marihuana y un arma de fuego.

PUBLICIDAD

La caída de la estructura familiar de El Ojos

En septiembre de 2025, la FGJ CDMX detuvo en Pachuca, Hidalgo, a María “N”, viuda de El Ojos, y a su hija Samantha “N”, alias “La Sam”, presunta operadora financiera del grupo.

Ese mismo mes fue detenido Miguel Ángel “H”, alias “El Miguel”, identificado como operador clave de María de los Ángeles Ramírez Arvizu, alias “La Gela”, exesposa de El Ojos.

PUBLICIDAD

Semanas después, Liliana “N”, alias “La Voz” o “Li”, hija de El Ojos y una de las principales operadoras del CDT, fue detenida en Cuautla, Morelos, tras un operativo conjunto entre la Policía de Investigación (PDI) y la Fiscalía General del Estado de Morelos. La FGJ CDMX ofrecía 500 mil pesos de recompensa por información que condujera a su captura.

Golpes a la estructura operativa en 2025 y 2026

En octubre de 2025 fue detenida Verónica “N”, alias “La Jefa”, presunta líder de una célula del CDT dedicada a la extorsión y el despojo de predios en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac. Fue arrestada junto a tres colaboradores: Juan Aarón “N”, de 42 años, Maricela “N”, de 41, y Axel Zaid “N”, de 23. Las investigaciones la vinculan como pareja sentimental de Luis Felipe Pérez Flores, alias “El Felipillo”, preso y señalado como uno de los líderes del grupo.

Ese mismo mes, la SSC ejecutó una orden de cateo en un inmueble de la colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa, utilizado como centro de empaque y distribución de cocaína. Fueron detenidos Jonathan Guzmán Ayala y Kevin Gabriel Lara Barrios, de 43 y 32 años, vinculados también con extorsión y homicidio. Se decomisaron dos armas de fuego y alrededor de 10 kilogramos de cocaína, valuados en cerca de 2 millones 300 mil pesos.

En junio de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a César “N”, presunto jefe de plaza del CDT, en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, tras una denuncia anónima sobre venta de medicamentos controlados en un tianguis. En su poder se hallaron 240 tabletas de psicotrópicos, cartuchos de uso exclusivo del Ejército, 13 teléfonos celulares, cuatro vehículos, dinero en efectivo y dosis de marihuana, cocaína y metanfetamina.